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«Единая Россия» пожаловалась в Роскомнадзор из-за фейка о причастности компании Илона Маска к уничтожению крейсера «Москва»
На фальшивом сайте думской фракции появилась новость о том, что Россия уничтожит спутники Starlink в зоне военной операции undefined
Новости

«Единая Россия» пожаловалась в Роскомнадзор из-за фейка о причастности компании Илона Маска к уничтожению крейсера «Москва»

На фальшивом сайте думской фракции появилась новость о том, что Россия уничтожит спутники Starlink в зоне военной операции

16 апреля на фейковом сайте фракции «Единой России» в Госдуме er-duma.ru появилась новость: якобы председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что к уничтожению российского крейсера «Москва» причастна компания SpaceX Илона Маска. Согласно «новости», Медведев утверждал, что наведение и корректировка огня по флагману Черноморского флота вели спутники Starlink. Думская фракция «Единой России» после публикации фейка обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фальшивый сайт. 


«Информация на нем вводит в заблуждение читателей и не относится к официальной позиции фракции и партии в целом, а также содержит информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ», — говорится в Telegram-канале партии.  


Представители «Единой России» также заявили, что IP-адрес фейкового сайта фракции зарегистрирован в США, и напомнили, что настоящий адрес сайта думского состава единороссов — er-gosduma.ru. 


В фейковой новости также были утверждения, что верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин отдал приказ уничтожить группировку спутников Starlink над Россией, зоной проведения военной операции и Черноморским бассейном. Авторы фейка также придумали цитату Медведева: «Россия не занимается милитаризацией космоса, но и не позволит это делать другим». 


Наконец, в фальшивой новости говорилось, что от своей должности на время расследования инцидента с «Москвой» отстранен командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов. 

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ТАСС: Экипаж крейсера «Москва» прибыл в Севастополь

Корабль затонул при буксировке во время шторма 15 апреля 2022
Dailystorm - ТАСС: Экипаж крейсера «Москва» прибыл в Севастополь

Минобороны России 14 апреля сообщило, что на крейсере «Москва» случился пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Корабль был серьезно поврежден. 15 апреля ведомство сообщило, что флагман Черноморского флота затонул при буксировке во время шторма. Экипаж «Москвы» доставили в Севастополь. 

#госдума #единая россия #рф #spacex #военная операция #украина #эскалация вокруг украины #илон маск
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