«Единая Россия» пожаловалась в Роскомнадзор из-за фейка о причастности компании Илона Маска к уничтожению крейсера «Москва»

16 апреля на фейковом сайте фракции «Единой России» в Госдуме er-duma.ru появилась новость: якобы председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что к уничтожению российского крейсера «Москва» причастна компания SpaceX Илона Маска. Согласно «новости», Медведев утверждал, что наведение и корректировка огня по флагману Черноморского флота вели спутники Starlink. Думская фракция «Единой России» после публикации фейка обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фальшивый сайт.





«Информация на нем вводит в заблуждение читателей и не относится к официальной позиции фракции и партии в целом, а также содержит информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ», — говорится в Telegram-канале партии.





Представители «Единой России» также заявили, что IP-адрес фейкового сайта фракции зарегистрирован в США, и напомнили, что настоящий адрес сайта думского состава единороссов — er-gosduma.ru.





В фейковой новости также были утверждения, что верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин отдал приказ уничтожить группировку спутников Starlink над Россией, зоной проведения военной операции и Черноморским бассейном. Авторы фейка также придумали цитату Медведева: «Россия не занимается милитаризацией космоса, но и не позволит это делать другим».





Наконец, в фальшивой новости говорилось, что от своей должности на время расследования инцидента с «Москвой» отстранен командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.