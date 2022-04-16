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Россия запретила въезд премьеру Британии Борису Джонсону и его предшественнику Терезе Мэй
Всего в черный список попали 13 британских официальных лиц undefined
Новости

Россия запретила въезд премьеру Британии Борису Джонсону и его предшественнику Терезе Мэй

Всего в черный список попали 13 британских официальных лиц

МИД России ввел санкции против руководства Великобритании из-за ситуации на Украине. В черный список попали, в частности, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и бывшая глава правительства Тереза Мэй. Им запрещен въезд в РФ. Об этом говорится на сайте российского МИД. 


Кроме того, под санкции подпали министр юстиции Великобритании Доминик Рааб, глава МИД Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, его заместитель Джеймс Хиппи, канцлер Казначейства Риши Сунак, руководители министерств транспорта и внутренних дел Грант Шаппс и Прити Патель.  


Также в черном списке оказались министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, премьер-министр Шотландии Никола Стерджен и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман. 


Как указано в сообщении МИД России, персональные санкции против руководства Великобритании введены из-за «беспрецедентных враждебных действий» Соединенного Королевства в связи с ситуацией на Украине. 


Великобритания ввела персональные санкции против политического руководства России 25 февраля, через день после начала военной операции на Украине. В черный список попали президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. 15 марта Лондон ввел санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Минобороны Сергея Шойгу, главы администрации президента Антона Вайно и еще нескольких представителей российских властей. 

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США отказались возвращать российским бизнесменам их арестованные активы

Соединенные Штаты также готовят новые меры по пресечению уклонения России от санкций 14 апреля 2022
Dailystorm - США отказались возвращать российским бизнесменам их арестованные активы
#борис джонсон #санкции против россии #великобритания #военная операция #украина #эскалация вокруг украины #рф
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