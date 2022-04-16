Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание за публичное отождествление действий СССР и нацистской Германии и ее союзников во Второй мировой войне. Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, для граждан вводится штраф в размере 1000-2000 рублей либо арест сроком до 15 дней. Если правонарушение совершено повторно, штраф для физлица увеличивается до 2500-5000 рублей, срок ареста остается тем же. Закон опубликован на портале правовой информации.





Ответственность предусмотрена также для должностных и юридических лиц. Штраф за отождествление СССР и гитлеровской Германии для должностных лиц составляет 2000-4000 рублей, для юрлиц — 10-50 тысяч рублей. Если они совершили правонарушение повторно, наказание для должностного лица ужесточается до штрафа в размере от 5000 до 20 тысяч рублей либо дисквалификации сроком от шести месяцев до года. Наказание за повторное правонарушение для юрлиц предусматривает штраф в размере 50-100 тысяч рублей или приостановку его работы до трех месяцев.





Законодательный запрет на отождествление действий Советского Союза и нацисткой Германии действует в России с июля 2021 года. Закон был разработан по итогам президентского Совета по культуре и искусству, который прошел в октябре 2020 года. Тогда Путин указал, что в некоторых странах предусмотрено наказание за отрицание геноцида армян. По его словам, «сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом».