Жена Медведчука Марченко призвала обменять ее мужа на двух британских наемников

Супруга арестованного главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко призвала обменять своего мужа на двух британских наемников, Эйдена Эслина и Шона Пиннера, которые находятся в плену у России и ДНР. Она призвала их родных и близких попросить премьера Великобритании Бориса Джонсона провести обмен двух военнопленных на Медведчука. Обращение Марченко опубликовано на ее YouTube-канале.





«В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука», — сказала Марченко в обращении.





По ее словам, из «сообщений массовой информации» она узнала, что Эслин и Пиннер действовали в составе 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины и сдались в плен военным РФ и Донецкой области.





На просьбу Марченко уже отреагировал МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила надежду, что Лондон не будет медлить с ответом супруге Медведчука. По ее словам, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс объяснит, что британские наемники делали на Украине.





Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука, обвиняемого в госизмене, 12 апреля. На фото, которое опубликовал глава государства, политик был одет в военную форму, на руках у него были наручники. Через несколько часов Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинских военных.





13 апреля идею обменять Медведчука на украинцев прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что арестованный политик не является гражданином России и не имеет отношения к военной операции на Украине.





В тот же день Марченко записала обращение к Зеленскому. Она попросила президента Украины освободить ее мужа — по ее словам, спецслужбы незаконно удерживают политика. Тогда же, 13 апреля, она записала обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении Медведчука.