В Москве работает павильон фермерских ярмарок на улице Саляма Адиля

После зимних морозов все спешат восполнить витаминные потери свежими овощами и фруктами — все это есть на прилавках «Московских ярмарок». С теплыми солнечными лучами приходят и обновления в продуктовый ассортимент.





На «Московских ярмарках» соблюдаются все санитарные нормы. Павильоны ярмарок работают с 10:00 до 20:00, понедельник — выходной. Доброжелательные продавцы всегда готовы помочь с выбором продуктов. Фрукты, овощи, мясо, рыба, молочная продукция, специи и многое другое всегда доступны по приемлемым ценам.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.



