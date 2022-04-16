В Москве работает павильон фермерских ярмарок на улице Саляма Адиля

На улице Саляма Адиля, владение 4 в столице расположился один из павильонов «Московских ярмарок». Его площадь составляет 414 квадратных метров, в павильоне расположено 14 торговых точек. С наступлением весны и «Московские ярмарки» по-новому расцветают!
После зимних морозов все спешат восполнить витаминные потери свежими овощами и фруктами — все это есть на прилавках «Московских ярмарок». С теплыми солнечными лучами приходят и обновления в продуктовый ассортимент.
На «Московских ярмарках» соблюдаются все санитарные нормы. Павильоны ярмарок работают с 10:00 до 20:00, понедельник — выходной. Доброжелательные продавцы всегда готовы помочь с выбором продуктов. Фрукты, овощи, мясо, рыба, молочная продукция, специи и многое другое всегда доступны по приемлемым ценам.
Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.
Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».