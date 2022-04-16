Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции «Единой России» в Госдуме после новости о скором уничтожении спутников Starlink

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции «Единой России» в Госдуме, после того как на нем появилась фальшивая новость. В публикации от 16 апреля на фейковом сайте говорилось, что спутники Starlink компании SpaceX наводили и корректировали огонь по российскому крейсеру «Москва», и президент РФ Владимир Путин приказ уничтожить спутники в небе над Россией, зоной спецоперации на Украине и Черноморским бассейном.





«Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции «Единой России». На нем сдержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ», — говорится в Telegram-канале партии. Настоящий адрес сайта думской фракции единороссов, напомнили ранее представители партии, — er-gosduma.ru.





В фейковой новости приводились высказывания председателя «Единой России» Дмитрия Медведева — именно он, по задумке злоумышленников, «сообщил» о предстоящем уничтожении спутников Starlink. В фальшивой новости также было утверждение, что от своей должности на время расследования инцидента с «Москвой» отстранен командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.





Минобороны России 14 апреля сообщило, что на крейсере «Москва» случился пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения. 15 апреля ведомство сообщило, что флагман Черноморского флота затонул при буксировке во время шторма. Экипаж «Москвы» эвакуировали после пожара и доставили в Севастополь.