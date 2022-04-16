Медведев «пообещал» рассмотреть идею об уничтожении спутников Starlink над Россией и зоной проведения спецоперации на Украине

16 апреля на фейковом сайте фракции «Единой России» в Госдуме вышла фальшивая новость с участием председателя партии Дмитрия Медведева. Как написали злоумышленники, Медведев «заявил», что спутники Starlink компании SpaceX наводили и корректировали огонь по крейсеру «Москва», и президент РФ Владимир Путин отдал приказ уничтожить группировку спутников над российским небом, зоной военной операции и Черноморским бассейном. Медведев с юмором отреагировал на фейковую публикацию — по его словам, исполнять идею об уничтожении Starlink «пока рано», но можно рассмотреть ее.





«По поводу уничтожения спутников Starlink – идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба — рассмотрим», — написал Медведев в своем Telegram-канале, сопроводив пост смайликом.





Также глава «Единой России» отметил, что фейки создают альтернативную вселенную, и ему «особенно приятно», что за очередные фальшивые новости про партию «платят прямо из Госдепа».





В публикации помимо фейковых заявлений Медведева было утверждение, что из-за инцидента с крейсером «Москва» отстранен командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов. «Единая Россия» после фейковой публикации попросила Роскомнадзор заблокировать фальшивый сайт. Представители партии также заявили, что IP-адрес фейковой площадки зарегистрирован в США. Днем 16 апреля Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт.





Минобороны РФ 14 апреля сообщило, что на борту крейсера «Москва» случился пожар, из-за чего взорвался боезапас. Флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения. 15 апреля ведомство сообщило, что боевой корабль затонул во время буксировки в условиях шторма. Экипаж «Москвы» эвакуировали после пожара и доставили в Севастополь.