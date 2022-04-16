В Петербурге похоронили генерала Фролова, погибшего на Украине

16 апреля на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с заместителем командующего восьмой армией генерал-майором Владимиром Фроловым. В церемонии принял участие губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает администрация Санкт-Петербурга.





«Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб», — сказал Беглов.





По словам губернатора, Фролов — потомственный военный: его отец прошел Великую Отечественную войну, и спустя более чем 70 лет его сын отдал жизнь в боях с украинскими радикалами, «на руках которых кровь сожженных в одесском Доме профсоюзов» в мае 2014 года.





20 марта власти Севастополя сообщили, что в боях за Мариуполь погиб заместитель командующего Черноморским флотом России капитан первого ранга Андрей Палий. Всего, по данным Минобороны РФ на 25 марта, на Украине погиб 1351 российский военный, еще 3825 получили ранения.