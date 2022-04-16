Новости
Новости
St
В Петербурге похоронили генерала Фролова, погибшего на Украине
Он занимал должность заместителя командующего восьмой армией undefined
Новости

В Петербурге похоронили генерала Фролова, погибшего на Украине

Он занимал должность заместителя командующего восьмой армией

16 апреля на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с заместителем командующего восьмой армией генерал-майором Владимиром Фроловым. В церемонии принял участие губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает администрация Санкт-Петербурга. 


«Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб», — сказал Беглов. 


По словам губернатора, Фролов — потомственный военный: его отец прошел Великую Отечественную войну, и спустя более чем 70 лет его сын отдал жизнь в боях с украинскими радикалами, «на руках которых кровь сожженных в одесском Доме профсоюзов» в мае 2014 года. 


20 марта власти Севастополя сообщили, что в боях за Мариуполь погиб заместитель командующего Черноморским флотом России капитан первого ранга Андрей Палий. Всего, по данным Минобороны РФ на 25 марта, на Украине погиб 1351 российский военный, еще 3825 получили ранения. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Российские военные уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве

Также армия нанесла удар по цехам ремонта военной техники в Николаеве 16 апреля 2022
Dailystorm - Российские военные уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
#минобороны рф #рф #военная операция #украина #эскалация вокруг украины
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»