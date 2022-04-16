Зеленский считает, что мирный договор с Россией может состоять из двух документов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный договор с Россией мог бы состоять из двух документов. Первый может касаться гарантий безопасности для Украины, второй — ее отношений с Россией. По словам Зеленского, Москва же хочет заключить договор в виде одного документа.





«Москва хотела бы иметь один договор, который содержал бы решение всех вопросов. Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», — сказал Зеленский в интервью украинским журналистам.





Он также предупредил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе приведет к остановке мирных переговоров с Россией: «Я хочу сказать, [что] уничтожение наших военных, наших ребят [в Мариуполе] поставит точку на всех переговорах. [Это] глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми».





По словам Зеленского, гарантии безопасности Украине готовы предоставить США, Великобритания, Италия, Турция. Также ведутся переговоры с властями Франции и Германии, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.





Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. За это время Москва и Киев провели четыре очных раунда переговоров, последняя встреча состоялась 29 марта в Стамбуле. Как заявлял после встречи глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский, Украина согласилась на принципиальные требования РФ: отказ от вступления в НАТО и размещения на своей территории военных баз. Однако 7 апреля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина отошла от стамбульских предложений.