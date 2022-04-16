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Суд во Львове ужесточил арест Медведчуку, запретив вносить залог за политика
Украинские службы задержали Медведчука 12 апреля undefined
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Суд во Львове ужесточил арест Медведчуку, запретив вносить залог за политика

Украинские службы задержали Медведчука 12 апреля

Суд во Львове ужесточил меру пресечения главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога. Об этом сообщает издание «Страна.ua». 


На Украине Медведчука обвиняют в государственной измене, ему грозит пожизненное лишение свободы. С мая 2021 года политик находился под домашним арестом. 27 февраля, через три дня после начала военной операции РФ, МВД Украины сообщило о побеге политика. 18 марта суд заочно арестовал Медведчука. 


12 апреля президент страны Владимир Зеленский сообщил о задержании политика — на фото в соцсетях Медведчук был одет в военную форму и закован в наручники. Зеленский также предложил России обменять Медведчука на пленных украинских военных, в Кремле отнеслись к этому скептически. 


Супруга арестованного политика Оксана Марченко также призывает к освобождению мужа. Так, 13 апреля она обратилась с соответствующей просьбой к Зеленскому, в тот же день она попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении ее супруга. 16 апреля она призвала обменять Медведчука на двух британских наемников, находящихся в плену у РФ, и попросила помощи в этом у принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. 

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Жена Медведчука Марченко сообщила, что ее супруга избивали сотрудники СБУ

Она рассказала, что до сих пор не знает, где находится муж 15 апреля 2022
Dailystorm - Жена Медведчука Марченко сообщила, что ее супруга избивали сотрудники СБУ
#медведчук #рф #суд #военная операция #украина #эскалация вокруг украины #оппозиционная платформа — за жизнь
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