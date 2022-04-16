Суд во Львове ужесточил арест Медведчуку, запретив вносить залог за политика

Суд во Львове ужесточил меру пресечения главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога. Об этом сообщает издание «Страна.ua».





На Украине Медведчука обвиняют в государственной измене, ему грозит пожизненное лишение свободы. С мая 2021 года политик находился под домашним арестом. 27 февраля, через три дня после начала военной операции РФ, МВД Украины сообщило о побеге политика. 18 марта суд заочно арестовал Медведчука.





12 апреля президент страны Владимир Зеленский сообщил о задержании политика — на фото в соцсетях Медведчук был одет в военную форму и закован в наручники. Зеленский также предложил России обменять Медведчука на пленных украинских военных, в Кремле отнеслись к этому скептически.





Супруга арестованного политика Оксана Марченко также призывает к освобождению мужа. Так, 13 апреля она обратилась с соответствующей просьбой к Зеленскому, в тот же день она попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении ее супруга. 16 апреля она призвала обменять Медведчука на двух британских наемников, находящихся в плену у РФ, и попросила помощи в этом у принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.