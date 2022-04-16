Главком ВМФ Евменов встретился с экипажем утонувшего крейсера «Москва»

Минобороны России 14 апреля сообщило, что на борту «Москвы» произошел пожар и взорвался боезапас. Флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения, его пытались спасти, но во время буксировки в условиях шторма крейсер затонул.





16 апреля неизвестные злоумышленники опубликовали на фейковом сайте фракции «Единой России» в Госдуме фальшивую новость, связанную с крейсером. В публикации говорилось, что председатель партии Дмитрий Медведев «сообщил», что спутники Starlink компании SpaceX наводили и корректировали огонь по кораблю. «Единая Россия» пожаловалась в Роскомнадзор, и через несколько часов ведомство заблокировало фейковый сайт.