Главком ВМФ Евменов встретился с экипажем утонувшего крейсера «Москва»

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом встретились с экипажем утонувшего крейсера «Москва» в Севастополе. Минобороны опубликовало кадры встречи.
Евменов заверил, что матросы-срочники вернутся со службы в положенные сроки: «Личный состав крейсера «Москва» находится в основном пункте базирования, в городе-герое Севастополе. Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу в ВМФ, личный состав срочной службы, в соответствии с законом, с мая по июль будет уволен и убудет в постановку на воинский учет».
Минобороны России 14 апреля сообщило, что на борту «Москвы» произошел пожар и взорвался боезапас. Флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения, его пытались спасти, но во время буксировки в условиях шторма крейсер затонул.
16 апреля неизвестные злоумышленники опубликовали на фейковом сайте фракции «Единой России» в Госдуме фальшивую новость, связанную с крейсером. В публикации говорилось, что председатель партии Дмитрий Медведев «сообщил», что спутники Starlink компании SpaceX наводили и корректировали огонь по кораблю. «Единая Россия» пожаловалась в Роскомнадзор, и через несколько часов ведомство заблокировало фейковый сайт.