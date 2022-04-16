Минобороны: Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя от боевиков «Азова» и наемников

Городская территория Мариуполя полностью зачищена от бойцов батальона «Азов»*, подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Оставшиеся подразделения находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.





По его словам, общая численность укрывшихся на предприятии военных не превышает 2500 человек: «Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться».





Также Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет, который доставлял крупную партию вооружения из западных стран.





Кроме того, представитель Минобороны опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ. Зеленский ранее сообщил, что потери украинской армии составили до 3000 человек, Конашенков же заявил, что потери ВСУ, Нацгвардии Украины и иностранных наемников составляют 23 367 человек.





Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По официальным данным Минобороны РФ на 25 марта, погиб 1351 российский военный, еще 3825 получили ранения. Среди погибших есть высокопоставленные военные — так, 16 апреля в Санкт-Петербурге похоронили заместителя командующего восьмой армией генерал-майора Владимира Фролова.





* Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.