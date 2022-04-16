Новости
Новости
St
Жена Медведчука Марченко попросила Путина помочь обменять мужа
Новости

Жена Медведчука Марченко попросила Путина помочь обменять мужа

По ее словам, супруг дал согласие на сделку между Москвой и Киевом

По ее словам, супруг дал согласие на сделку между Москвой и Киевом undefined
Фото: РИА Новости

Супруга арестованного главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко попросила президента РФ Владимира Путина помочь в обмене ее мужа. В обращении на своем YouTube-канале женщина заявила, что Медведчук дал согласие на обмен и выдачу на территорию России, если Москва и Киев достигнут соответствующих договоренностей. 


«Вы прекрасно знаете, что судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером внеправовой расправой над неугодным политиком за его последовательную принципиальную позицию», — заявила Марченко. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Она напомнила, что 16 апреля уже предложила обменять Медведчука на двух британских наемников, которые находятся в российском плену, — Эйдена Эслина и Шона Пиннера. В субботу она призвала родных и близких наемников попросить премьера Великобритании Бориса Джонсона способствовать обмену этих двух граждан на Медведчука. 


Марченко в обращении к Путину также заявила, что ее беспокоят судьбы тысяч «узников» Службы безопасности Украины (СБУ). По ее мнению, силовики незаконно удерживают украинского писателя Яна Таксюра, историка Александра Каревина, политиков Александра и Михаила Кононовичей, журналиста Юрия Ткачева и многих других. 


Медведчука на Украине обвиняют в госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы. С мая 2021 года он находился под домашним арестом, но 27 февраля МВД Украины сообщило, что Медведчук сбежал. 18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука. 


Спецслужбы задержали политика 12 апреля, на фото в соцсетях он был одет в военную форму. Президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ обменять Медведчука на пленных военных, в Кремле отнеслись к такой идее скептически. Помимо Путина и Джонсона, Марченко с 12 апреля обратилась с просьбой освободить мужа к Зеленскому, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. 16 апреля суд во Львове снова арестовал Медведчука, запретив вносить залог за него.

Жена Медведчука Марченко сообщила, что ее супруга избивали сотрудники СБУ

Она рассказала, что до сих пор не знает, где находится муж 15 апреля 2022
Dailystorm - Жена Медведчука Марченко сообщила, что ее супруга избивали сотрудники СБУ
#медведчук #украина #путин #военная операция #эскалация вокруг украины #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»