Жена Медведчука Марченко попросила Путина помочь обменять мужа

Она напомнила, что 16 апреля уже предложила обменять Медведчука на двух британских наемников, которые находятся в российском плену, — Эйдена Эслина и Шона Пиннера. В субботу она призвала родных и близких наемников попросить премьера Великобритании Бориса Джонсона способствовать обмену этих двух граждан на Медведчука.





Марченко в обращении к Путину также заявила, что ее беспокоят судьбы тысяч «узников» Службы безопасности Украины (СБУ). По ее мнению, силовики незаконно удерживают украинского писателя Яна Таксюра, историка Александра Каревина, политиков Александра и Михаила Кононовичей, журналиста Юрия Ткачева и многих других.





Медведчука на Украине обвиняют в госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы. С мая 2021 года он находился под домашним арестом, но 27 февраля МВД Украины сообщило, что Медведчук сбежал. 18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука.





Спецслужбы задержали политика 12 апреля, на фото в соцсетях он был одет в военную форму. Президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ обменять Медведчука на пленных военных, в Кремле отнеслись к такой идее скептически. Помимо Путина и Джонсона, Марченко с 12 апреля обратилась с просьбой освободить мужа к Зеленскому, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. 16 апреля суд во Львове снова арестовал Медведчука, запретив вносить залог за него.