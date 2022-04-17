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Володин потребовал от Зеленского немедленно вывести войска из Донбасса и признать Крым
По мнению председателя Госдумы, президент Украины хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за новой военной помощью undefined
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Володин потребовал от Зеленского немедленно вывести войска из Донбасса и признать Крым

По мнению председателя Госдумы, президент Украины хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за новой военной помощью

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что готов обсуждать с РФ отказ от вступления в НАТО и статус Крыма, но только после того, как страну покинут российские войска. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал Зеленского немедленно отвести украинские войска из Донбасса и «фиксировать на договорной основе обязательства» по признанию Крыма, нейтральному статусу Украины, ее денацификации и демилитаризации. Он также выразил мнение, что Зеленский пытается выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью. 


«Киев отказался от взятых на себя обязательств. <...> Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — написал Володин в своем Telegram-канале. 


По словам председателя Госдумы, такие же заявления Зеленский делал и до российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта. После встречи переговорщиков Россия сократила активность на киевском направлении, и после этого появилась «инсценировка в Буче и другие провокации», написал Володин. 


В своем интервью украинским СМИ Зеленский выразил мнение, что переговоры с РФ нужно «разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные». По его словам, многие страны откажутся дать гарантии безопасности Украине, пока на ее территории находятся российские войска: «Ты говоришь, сначала нейтральный статус, а потом отведем технику. А мы говорим, про какой статус можно говорить, если тут стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет?» 


«Инсценировка в Буче», которую упомянул Володин, — ситуация в городе в Киевской области. Российские войска находились в населенном пункте с 25 февраля по 30 марта. 1 апреля в город вошла украинская армия, СМИ начали сообщать о трупах на улицах. Украина обвинила в случившемся РФ, Москва категорически отвергает это и заявляет, что ни один мирный житель Бучи не пострадал от российских военных. О произошедшем в Буче высказался в том числе президент РФ Владимир Путин — он назвал ситуацию в городе очевидным фейком. 

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Зеленский считает, что мирный договор с Россией может состоять из двух документов

Один из них может касаться гарантий безопасности для Киева, сказал украинский лидер 16 апреля 2022
Dailystorm - Зеленский считает, что мирный договор с Россией может состоять из двух документов
#володин #зеленский #рф #украина #военная операция #буча #эскалация вокруг украины #путин
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