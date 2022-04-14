«Все боятся в наше время какой-то идеологической дубинки и Back in USSR»

Минцифры совместно с писательскими организациями хочет разработать профессиональный стандарт для писателя. Литераторам дали самим решать, как они собираются сертифицировать свое ремесло. Оппозиция сразу заподозрила государство в попытке закрыть литературу рамками цензуры. В ответ руководство рабочей группы Минцифры заверило, что речь идет о бюрократической формальности: творцы должны иметь социальную защиту, получать хорошие пенсии. Однако в Союзе писателей России предложили давать льготы лишь тем, кто стоит на правильных нравственных позициях.
Кто заварил «цензурную» кашу и почему не все чиновники в восторге
11 апреля соответствующий приказ появился на официальном сайте Министерства цифрового развития. В пресс-службе ведомства Daily Storm объяснили, чем обусловлена необходимость профстандарта. Это никак не связано с политикой, и ни о какой цензуре речи не идет.
«Разработка профстандарта не имеет никакого отношения к характеру самого творческого процесса. Писатели могут свободно самовыражаться, руководствуясь собственными идеалами, профессиональной этикой и условиями трудового договора с издательством. Единственные ограничения, которые существуют, — это нормы российского законодательства», — говорится в письме Минцифры.
В самом министерстве скептически смотрят на идею создания профстандарта. Ведомство окажет созданной рабочей группе лишь координационную помощь, дав писателям возможность самим судить, каким должен быть стандарт их профессии.
«Мы не будем этим заниматься, потому что по регламенту правительственным органам запрещено это разрабатывать. Поэтому отдаем это все союзам писателей, пускай они сами разрабатывают этот стандарт. Если такой стандарт будет проходимый, то давайте попробуем что-то сделать», — объяснил позицию Минцифры Владимир Григорьев, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии.
По его словам, нет ни одной писательской организации, которая бы не требовала предоставить литераторам трудовой статус, повышенные пенсии и социальное обеспечение. Ведь гонорары авторов зачастую небольшие. И при этом статус писателя многих манит как почетное звание властителя дум, которое все бы хотели на себя примерить. Но ни Минцифры, ни лично Григорьев не берутся решать, кого можно признать писателем и кому получать пенсию.
Чиновник подтвердил, что многие писатели вспоминают советские времена, где их ремесло имело особый статус. Для Союза писателей СССР выделяли спецполиклиники и дома отдыха. Все это было утрачено в 90-е, и сейчас Минцифры работает над возвращением этой собственности.
«Конечно выдавали все в СССР по идеологии: дачи, машины, прочее. Но как вы сейчас это распределите? Стандарт писателя не может включать в себя формулировку «мы выдаем профстандарт в соответствии с отношением писателя к спецоперации на Украине». Ну чушь собачья же! Я не знаю, как это сделать, и никто пока не знает», — оценил невозможность цензурирования директор департамента печати Минцифры.
Советский подход: кто подойдет под профстандарт для писателей
В рабочую группу при Минцифры по решению этого вопроса входят представители нескольких писательских объединений. В том числе и Союза писателей России (СПР), где уже прикинули, как можно проверять литераторов на профпригодность: нужно лишь распространить опыт их творческого объединения на всех.
Чтобы человек вступил в СПР, за него должны поручиться три писателя, числящиеся в коллективе минимум пять лет. Потом комиссия смотрит на заслуги поручителей и оценивает три качества самого претендента: талант, мастеровитость и нравственные позиции.
Последний пункт крайне важен, отметил в беседе с Daily Storm Василий Дворцов, зампредседателя правления СПР. Ведь писатель создает моральную оценку происходящего в обществе и по книгам воспитывается поколение.
«У нас еще и есть представление, что можно, а что нельзя. Например мы, Союз писателей, выступили против тотального диктанта. Потому что последние восемь лет там были только русофобы, пишущие матом. Сколько можно выделять им государственные деньги? Доверьтесь профессионалам! Мы уже доказали, что способны работать на будущее страны», — напомнил Дворцов о примерах безнравственности, не заслуживающие господдержки.
На рынке литературы окупается лишь беллетристика. Остальные 90% авторов, пишущих о высоком и вечном, нуждаются в соцзащите и господдержке. А их труды должны быть частью государственной идеологии.
Дворцов заметил, что в советское время членство в Союзе и означало быть в профессии. Поэтому и сейчас нужно передать Союзу писателей право самим верифицировать литераторов на профпригодность. Тем более что, в отличие от других литературных объединений, именно Союз писателей России — это правопреемник советского профсоюза.
Либеральные писатели против совка
Писатель Лев Рубинштейн напомнил, что в СССР он не считался писателем, ведь не был членом профессионального объединения. Он никогда не состоял в подобных союзах — для него и его окружения это «западло», а ведь многие из них сейчас известные личности. По его мнению, сейчас в них сидят те, кто тоскует по совдеповским временам.
«В Союзе писателей собрались недобитые совки. Они хотят эту ситуацию восстановить, чтобы иметь эти книжечки, ходить в свой ресторан, в свою поликлинику, свои дома творчества. В основном это люди не сильно талантливые, которые просто хотят следовать стандартам и считаться писателями. Ни один нормальный писатель в силу профессиональных особенностей не может желать стандартов, он нестандартен по природе», — выразил свое мнение Рубинштейн.
Идею создания профстандарта он посчитал смешной и заранее провальной. Зато перспективы появления цензуры Рубинштейн видит вполне реализуемые. В вопросе профстандартизации писателя необходимо остановиться только на вопросе заработка. Но, по мнению известного прозаика, государство и здесь не упустит возможности для себя.
«От государства, тем более нынешнего, я бы ничего не хотел, кроме пенсии. Но это не подарок, это они мне и так должны. Я знаю, что они ничего просто так не дают. Если они заплатят, они потребуют лояльности. А этого нам не надо», — отрезал Рубинштейн.
От себя он предложил мастерам пера решать финансовые проблемы другими проверенными способами. К примеру, в Европе тоже нет никаких профстандартов, но есть грантовая система. И писатели могут перескакивать с гранта на грант, участвовать в разных фестивалях и за это получать гонорары. Сам Рубинштейн признался, что жил на один из грантов в Германии целый год. Это устоявшаяся практика, которая всяко лучше, чем быть на содержании у государства.
Консенсус будет найден
Ректор Литературного института имени Горького и руководитель рабочей группы при Министерстве цифрового развития Алексей Варламов понимает опасения коллег по цеху. Но убежден, что государству нет необходимости закручивать гайки в литературной сфере.
«Все боятся в наше время какой-то идеологической дубинки и Back in USSR. Мне кажется, что это невозможно ни технически, ни организационно. И я в таком никакого участия принимать не буду. Никакой идеологии здесь быть не должно, это чисто ремесленная цеховая вещь», — успокоил Варламов.
Более насущной проблемой для него видится не возможная цензура, а помощь литераторам, нуждающимся в соцподдержке. Если кому-то из именитых творцов не нужны деньги, то они точно понадобятся начинающим писателям и ветеранам пера, посвятившим ремеслу всю жизнь. Но, на взгляд ректора Литинститута, не получится и возродить советскую традицию. В настоящих реалиях профессиональным писателем следует признать того, кого массово читают.
В любом случае нужно сесть за стол переговоров и детально проработать все острые вопросы. И Литературный институт имени Горького подойдет как идеальная площадка, которая выше всех разногласий.
«Деление на правых и левых, почвенников и либералов присутствовало всегда, но Литинститут принимал и тех и других. У нас, с одной стороны, были Ахмадулина и Евтушенко, с другой — Рубцов и Белов. И преподаватели были разных взглядов. Мы выступаем за самоценность творчества и принцип многообразия. Мы за признание того, чтобы в русской литературе присутствовали всегда писатели с разными взглядами», — оптимистично заявил руководитель рабочей группы.
В завершение он напомнил, что группа еще даже до конца не сформирована. И вскоре она соберется и примется за разработку дорожной карты проекта. Варламов пообещал устроить максимально широкое обсуждение вопроса, в том числе с привлечением именитых писателей. Но намного важнее включить в работу хороших юристов, чтобы уложить творческую профессию писателя в бюрократическое «прокрустово ложе».