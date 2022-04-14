«Все боятся в наше время какой-то идеологической дубинки и Back in USSR»

Минцифры совместно с писательскими организациями хочет разработать профессиональный стандарт для писателя. Литераторам дали самим решать, как они собираются сертифицировать свое ремесло. Оппозиция сразу заподозрила государство в попытке закрыть литературу рамками цензуры. В ответ руководство рабочей группы Минцифры заверило, что речь идет о бюрократической формальности: творцы должны иметь социальную защиту, получать хорошие пенсии. Однако в Союзе писателей России предложили давать льготы лишь тем, кто стоит на правильных нравственных позициях.





Кто заварил «цензурную» кашу и почему не все чиновники в восторге





11 апреля соответствующий приказ появился на официальном сайте Министерства цифрового развития. В пресс-службе ведомства Daily Storm объяснили, чем обусловлена необходимость профстандарта. Это никак не связано с политикой, и ни о какой цензуре речи не идет.





«Разработка профстандарта не имеет никакого отношения к характеру самого творческого процесса. Писатели могут свободно самовыражаться, руководствуясь собственными идеалами, профессиональной этикой и условиями трудового договора с издательством. Единственные ограничения, которые существуют, — это нормы российского законодательства», — говорится в письме Минцифры.





В самом министерстве скептически смотрят на идею создания профстандарта. Ведомство окажет созданной рабочей группе лишь координационную помощь, дав писателям возможность самим судить, каким должен быть стандарт их профессии.





«Мы не будем этим заниматься, потому что по регламенту правительственным органам запрещено это разрабатывать. Поэтому отдаем это все союзам писателей, пускай они сами разрабатывают этот стандарт. Если такой стандарт будет проходимый, то давайте попробуем что-то сделать», — объяснил позицию Минцифры Владимир Григорьев, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии.