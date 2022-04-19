ЛДПР и «Справедливая Россия» делят Фургала. Кто поможет бывшему губернатору после смерти Жириновского?

Уже два года тянется дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его родная партия ЛДПР и лично лидер Владимир Жириновский оказывали ему поддержку. Но Владимир Вольфович ушел из жизни, и теперь неизвестно кто в стане либерал-демократов готов защищать сопартийца. В это время подсуетилась «Справедливая Россия», приютив у себя бывших членов ЛДПР и даже сына самого Фургала. Новоиспеченные справедливороссы заявили, что именно они — последний оплот поддержки бывшего губернатора, и пытаются помочь ему через скрытые политические каналы. Однако либерал-демократы предупредили, что их оппоненты лишь хотят перехватить повестку, чтобы перетянуть протестный электорат.
«Раскручивают историю, что ЛДПР кинула Фургала, те люди, которые сидят на кормушке»
В ЛДПР заверили Daily Storm, что партия по-прежнему поддерживает Фургала. По словам пресс-секретаря Александра Дюпина, экс-губернатору в 2020 году всей партией собрали миллион рублей на адвокатов. И лично Жириновский вел переписку с Генпрокуратурой, Следственным комитетом и даже президентом. Например, он таким образом добился того, чтобы Фургал, когда заболел в СИЗО коронавирусом, лечился в гражданском стационаре.
«У Жириновского была папка кожаная. Он в нее собирал документы, которые планировал президенту лично передавать с просьбой, чтобы он принял участие в решении этих проблем. Письма по Фургалу всегда шли первым делом. Потому что для Владимира Вольфовича это всегда оставалось важным», — рассказал Дюпин.
Но Жириновского больше нет, и никто уже не носит письма президенту. С тех пор официальных встреч партии с Владимиром Путиным не было. И неизвестно ни когда кожаная папка с просьбами облегчить судьбу подсудимого ляжет на стол главы государства, ни кто ее принесет.
Источник Daily Storm в ЛДПР считает, что помощь оказывается в том объеме, в каком возможно. Не с вилами же в конце концов штурмовать СИЗО «Лефортово», где томится их товарищ. И вообще накал протеста нужно немного снизить, иначе это только навредит делу. Сейчас судебный процесс идет полным ходом, и судьба Фургала только в руках суда. И если даже кто-то передаст письмо с просьбой повлиять на судебный процесс, то это бессмысленно — ведь вмешательство в судебный процесс запрещено Конституцией.
Собеседник отметил, что и в адрес нового губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева летят претензии о недостаточной помощи товарищу. Но губернатор при всем желании не может помочь. Ведь это будет повод для власти к нему «присмотреться». Идею того, что Дегтярев «кинул» Фургала, распространяют предатели, недавно покинувшие партию на фоне этого резонансного дела. В первую очередь это сенатор Сергей Безденежных и экс-спикер Гордумы Хабаровска Михаил Сидоров, недавно вступившие в партию «Справедливая Россия».
В финансовом вопросе партия действительно больше не объявляла сбор средств на адвокатов, констатирует источник. Но это потому, что в ЛДПР давно накопились вопросы к приближенным Фургала, нанимавшим адвокатов. Сейчас над делом работают семь высокооплачиваемых специалистов, которые еще и еженедельно летают между Москвой и Хабаровском. Источник считает, что траты не обоснованы, а собранные партией деньги пошли непонятно куда.
«Фургала сейчас доят какие-то неопределенные люди, которые пытаются заработать на громком уголовном деле. Поэтому не стоит к этому относиться так, что мы за миллион рублей от Фургала откупились. Просто мы не хотим платить деньги в никуда, на непонятные покатушки. Раскручивают историю, что ЛДПР кинула Фургала, (именно) те люди, которые сидят на этой кормушке. Восемь адвокатов и 1000 помощников, которые непонятно что делают», — объяснил настроения внутри партии источник Daily Storm.
«Справедливая Россия» готова сделать больше
Сын экс-главы Хабаровского края Антон Фургал парирует эти претензии. Он лично занимался поиском адвокатов и уверяет, что выбраны лучшие из лучших. Все траты обоснованы и на все есть отчетность. Никто из адвокатов просто так никуда не летает. Например, участвующая в защите Елена Бестужева вынуждена сейчас проживать в Москве, хотя сама родом из Хабаровска. И самое главное, миллион, который собрали в ЛДПР, — это очень маленькая сумма для такого дела.
«У нас только взрыво-техническая экспертиза стоит порядка 2-2,5 миллиона рублей, что там не было никакой гранаты, которую инкриминирует следствие. А сейчас корпус разделился на два направления — на «экономическое» дело и по 105-й статье «Убийство». Есть большие проблемы с оплатой, многие сторонники работают в долг. Недавно был суд по поводу имущества, надеялись, что вернут, и мы бы могли его продать. Суд оставил все без изменения. Но мы выберемся, найдем способ, как решить вопрос», — показал сложность ситуации Фургал-младший.
Он добавил, что после того пресловутого собранного миллиона ЛДПР больше никак не помогала его отцу. Сбор средств осуществляется с помощью штаба Фургала — общественного объединения неравнодушных. В него входит команда адвокатов, близкие экс-губернатора и просто небезразличные граждане. В организации все помогают, кто чем может.
К поддержке неожиданно подключились местные члены партии «Справедливая Россия». Оказалось, что Антон Фургал находится с ними в контакте еще с сентября 2021 года. Финансово эсеры пока не поддерживают защиту экс-губернатора, но его сын не исключил, что в будущем это произойдет.
По его словам, наибольшую поддержку оказывают близкие товарищи Сергея Фургала, которые сейчас вошли в «СРЗП» — Сергей Безденежных и Михаил Сидоров. Сенатор Безденежных, например, сейчас пытается помочь делу Фургала «политически», но детали не раскрывает.
«Надежда есть одна — донести до высшего руководства страны, что справки, которые носили по Фургалу, были фактически липовые. Основной интерес убрать Фургала — это захват завода «Амурсталь». Главную информацию нужно доводить до руководства страны, чем занимается вся команда», — коротко пояснил Daily Storm Безденежных.
Сидоров в свою очередь объяснил, что он, как и остальные, вышел из ЛДПР как раз из-за запрета публично поднимать вопрос освобождения Фургала. По его словам, заместитель Дегтярева Мгер Гандилян неоднократно предупреждал партийцев в личных разговорах и на совещаниях, чтобы воздержались от этого. Были запреты выставлять посты в соцсетях в поддержку прошлого главы региона. Несмотря на многочисленные попытки, Daily Storm так и не получил комментарии от губернатора Дегтярева.
«До нас дошло, что общая риторика партии в Хабаровском крае идет из Москвы — запрет упоминания его имени. Есть неофициальная информация, что Жириновский сообщил членам фракции в Госдуме, что можно поддерживать Фургала, но запрещено это делать в Хабаровском крае. Нам это не понравилось», — объяснил причину ухода группы сторонников Фургала Сидоров.
В начале 2022 года к этой группе обратились справедливороссы из блока Захара Прилепина с предложением работать вместе в рядах их партии. Те согласились — ведь у «СР» в регионе нет антирейтинга, появилась возможность выдвигаться на выборы без подписей. И самое главное — прилепинцы не боятся последствий за связь со сторонниками попавшего в опалу губернатора.
«Когда нам предложили вступить в партию, первый вопрос у нас был: «А вы в курсе, что мы являемся сторонниками Фургала? Что фамилия эта — уже имя нарицательное, и неоднозначно к нему относятся политики и силовые структуры». Нам сказали со стороны блока: «Мы будем поддерживать все ваши начинания. Работайте в том ключе, в каком работали раньше», — передал слова прилепинцев сторонник Фургала.
Товарищи и сын экс-главы Хабаровского края точно не знают, что тот думает о «переходе» сподвижников к эсерам, но должен воспринять это нормально. Более того, Антон заявил о готовности вслед за соратниками пополнить ряды справедливороссов.
«Пока нахожусь за пределами Хабаровского края, но по приезде я вступлю в партию «СРЗП». Если бы ЛДПР сделала то, что делает «Справедливая Россия», я бы оттуда не ушел», — объявил сын Сергея Фургала.
Лично сопредседатель «Справедливой России» писатель Захар Прилепин пояснил Daily Storm, что сейчас как раз планирует открыть свой штаб в Хабаровском крае. Ведь там уже сложилась сильная протестная среда.
«Мы это очень ценим. Потому что есть регионы, где граждан надо раскачать и расшатать, чтоб они готовы были за свои права вставать. А там уже все к этому готово. И не хотелось бы утерять эти протесты. Они нужны нам, а мы нужны этим гражданам», — объяснил ценность региона для партии Прилепин.
Карту Фургала разыгрывают, чтобы получить его электорат
В ЛДПР считают, что эсеры просто пользуются ситуацией. Экс-советник подследственного экс-губернатора Дмитрий Ноженко полагает, что Фургал не был бы так интересен эсерам, если бы не оставил в регионе армию сторонников.
«Люди, которые находятся в политическом поле, понимают, что могут получить какие-то электоральные возможности. Если бы у Сергея Ивановича не было электорального массива, то его карта бы не разыгрывалась. А так, мне кажется, что это политическая манипуляция», — констатирует Ноженко.
Как бывший следователь ФСБ и практикующий адвокат, он объяснил, что ЛДПР и кто-либо еще не может помочь «делу Фургала» юридически. Вся защита лежит исключительно на самом политике и его адвокатах. Ноженко и сам был бы рад защищать Фургала в суде, для него это «интересный с профессиональной точки зрения кейс». Но бывший начальник не привлек его к своей защите, а навязывать свои услуги адвокат не может. А сейчас, когда следствие идет полным ходом, Фургалу лучше работать с теми юристами, которые давно погружены в дело, считает Ноженко.
Что касается денег, то семья Фургала достаточно обеспеченная, поэтому они не могли попасть в финансовую яму.
«Средства партией были собраны достаточно немалые. По моим источникам, было больше, чем миллион. Зная расценки на юридическую деятельность, на мой взгляд, этих средств в среднесрочном периоде было достаточно», — предположил юрист.
А больше, по словам хабаровского активиста, никак и не помочь. Шумиха в СМИ не поможет и никак не скажется на работе суда, считает Ноженко.
Сам губернатор Дегтярев не прекращал помогать своему предшественнику, просто неочевидными способами, отметил Ноженко. Еще в бытность врио губернатора Дегтярев регулярно поднимал этот вопрос. Но когда против Фургала стали возбуждать новые уголовные дела, стало понятно, что это просто неэффективный механизм отстаивания партийца.
«Я видел в региональном отделении уже при Дегтяреве огромное количество литературы, буклетов, плакатов, связанных с Сергеем Ивановичем. Более того, Дегтярев всегда был либо в окружении камер телевидения, либо телефонов партийцев. И я не могу вспомнить контента, который как-то бы свидетельствовал о дискредитации личности Фургала. И я как партиец никогда не получал сигналов от каком-то табу», — опроверг Ноженко обвинения в адрес губернатора в недостаточной поддержке и мнимом запрете поднимать тему Фургала.
Более того, неспроста Дегтярев лично распорядился, чтобы именно Иван Пеляев избирался в Госдуму осенью 2021 года от региона. Ведь Пеляев — зять сестры Фургала Галины Шохиной. Изначально должен был баллотироваться как раз Ноженко, но в итоге уступил коллеге по просьбе руководства партии.
Чтобы не дать хабаровским справедливороссам нажить себе политические очки за счет ЛДПР, жириновец предлагает бороться не словом, а делом.
«Если бы ЛДПР сейчас была оппозиционной партией в регионе, тогда да, нужно было бы сконцентрироваться на дискуссии, работе с электоратом и так далее. А сейчас, учитывая, что партийная структура уже находится в управлении, надо делами, а не словами вести работу. Выполнять программу развития региона на благо жителей», — предложил Ноженко.