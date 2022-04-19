ЛДПР и «Справедливая Россия» делят Фургала. Кто поможет бывшему губернатору после смерти Жириновского?

В финансовом вопросе партия действительно больше не объявляла сбор средств на адвокатов, констатирует источник. Но это потому, что в ЛДПР давно накопились вопросы к приближенным Фургала, нанимавшим адвокатов. Сейчас над делом работают семь высокооплачиваемых специалистов, которые еще и еженедельно летают между Москвой и Хабаровском. Источник считает, что траты не обоснованы, а собранные партией деньги пошли непонятно куда.





«Фургала сейчас доят какие-то неопределенные люди, которые пытаются заработать на громком уголовном деле. Поэтому не стоит к этому относиться так, что мы за миллион рублей от Фургала откупились. Просто мы не хотим платить деньги в никуда, на непонятные покатушки. Раскручивают историю, что ЛДПР кинула Фургала, (именно) те люди, которые сидят на этой кормушке. Восемь адвокатов и 1000 помощников, которые непонятно что делают», — объяснил настроения внутри партии источник Daily Storm.





«Справедливая Россия» готова сделать больше





Сын экс-главы Хабаровского края Антон Фургал парирует эти претензии. Он лично занимался поиском адвокатов и уверяет, что выбраны лучшие из лучших. Все траты обоснованы и на все есть отчетность. Никто из адвокатов просто так никуда не летает. Например, участвующая в защите Елена Бестужева вынуждена сейчас проживать в Москве, хотя сама родом из Хабаровска. И самое главное, миллион, который собрали в ЛДПР, — это очень маленькая сумма для такого дела.





«У нас только взрыво-техническая экспертиза стоит порядка 2-2,5 миллиона рублей, что там не было никакой гранаты, которую инкриминирует следствие. А сейчас корпус разделился на два направления — на «экономическое» дело и по 105-й статье «Убийство». Есть большие проблемы с оплатой, многие сторонники работают в долг. Недавно был суд по поводу имущества, надеялись, что вернут, и мы бы могли его продать. Суд оставил все без изменения. Но мы выберемся, найдем способ, как решить вопрос», — показал сложность ситуации Фургал-младший.





Он добавил, что после того пресловутого собранного миллиона ЛДПР больше никак не помогала его отцу. Сбор средств осуществляется с помощью штаба Фургала — общественного объединения неравнодушных. В него входит команда адвокатов, близкие экс-губернатора и просто небезразличные граждане. В организации все помогают, кто чем может.





К поддержке неожиданно подключились местные члены партии «Справедливая Россия». Оказалось, что Антон Фургал находится с ними в контакте еще с сентября 2021 года. Финансово эсеры пока не поддерживают защиту экс-губернатора, но его сын не исключил, что в будущем это произойдет.





По его словам, наибольшую поддержку оказывают близкие товарищи Сергея Фургала, которые сейчас вошли в «СРЗП» — Сергей Безденежных и Михаил Сидоров. Сенатор Безденежных, например, сейчас пытается помочь делу Фургала «политически», но детали не раскрывает.