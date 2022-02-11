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Байден перепутал Украину с Ираком и Афганистаном, говоря о выводе американских войск
США покинули Афганистан в августе 2021 года undefined
Новости

Байден перепутал Украину с Ираком и Афганистаном, говоря о выводе американских войск

США покинули Афганистан в августе 2021 года

Президент США Джо Байден заявил, что не существовало идеального момента для вывода американских войск из Афганистана. При этом глава Белого дома оговорился и вместо Афганистана сначала упомянул Украину и Ирак.

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«У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно», — сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC.


Байден пояснил, что если бы власти США не вывели военных из Афганистана, пришлось бы ввести в эту страну дополнительный контингент, и он бы ввязался в новую войну. 

Путин призвал Запад разблокировать счета «Талибана» в банках

Российский лидер отметил, что талибы контролируют ситуацию в Афганистане 30 ноября 2021
Dailystorm - Путин призвал Запад разблокировать счета «Талибана» в банках

Американские военные покинули Афганистан в конце августа прошлого года. Вывод солдат сопровождался приходом к власти в Афганистане террористов «Талибана»*. Пока ни одна страна не признала законность власти талибов.


* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.

#талибы #талибан #байден #сша #афганистан
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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