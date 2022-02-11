Байден перепутал Украину с Ираком и Афганистаном, говоря о выводе американских войск

Президент США Джо Байден заявил, что не существовало идеального момента для вывода американских войск из Афганистана. При этом глава Белого дома оговорился и вместо Афганистана сначала упомянул Украину и Ирак.
«У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно», — сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC.
Байден пояснил, что если бы власти США не вывели военных из Афганистана, пришлось бы ввести в эту страну дополнительный контингент, и он бы ввязался в новую войну.
Американские военные покинули Афганистан в конце августа прошлого года. Вывод солдат сопровождался приходом к власти в Афганистане террористов «Талибана»*. Пока ни одна страна не признала законность власти талибов.
* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.