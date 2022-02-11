Байден перепутал Украину с Ираком и Афганистаном, говоря о выводе американских войск

«У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно», — сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC.





Байден пояснил, что если бы власти США не вывели военных из Афганистана, пришлось бы ввести в эту страну дополнительный контингент, и он бы ввязался в новую войну.