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Допинг-проба фигуристки Валиевой показала положительный результат
Эксперты выявили в крови спортсменки триметазидин undefined
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Допинг-проба фигуристки Валиевой показала положительный результат

Эксперты выявили в крови спортсменки триметазидин

Причиной переноса церемонии награждения фигуристов на командном турнире на Олимпиаде стал положительный результат допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. В крови спортсменки обнаружено вещество триметазидин. Об этом сообщает Международное агентство тестирования (ITA).


«Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества триметазидин», — говорится в сообщении ITA.


ITA также уточнило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло временное отстранение Валиевой от участия в Олимпиаде, и спортсменке снова разрешено выступать на соревнованиях. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен обжаловать решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.

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«Все начали вопить налево и направо»: Песков прокомментировал скандал о допинг-пробе Валиевой

Пресс-секретарь президента России призвал ориентироваться на позицию МОК 10 февраля 2022
Dailystorm - «Все начали вопить налево и направо»: Песков прокомментировал скандал о допинг-пробе Валиевой

Российские фигуристы выиграли золото на Олимпиаде 7 февраля. Позже СМИ сообщили, что церемонию награждения спортсменов перенесли из-за «сомнительной» допинг-пробы одного из российских фигуристов.


10 февраля ситуацию с пробой Валиевой прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на сообщения МОК по этой ситуации.

#олимпиада #олимпийские игры #спортсмены #допинг #фигурное катание
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