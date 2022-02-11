Допинг-проба фигуристки Валиевой показала положительный результат

Причиной переноса церемонии награждения фигуристов на командном турнире на Олимпиаде стал положительный результат допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. В крови спортсменки обнаружено вещество триметазидин. Об этом сообщает Международное агентство тестирования (ITA).





«Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества триметазидин», — говорится в сообщении ITA.





ITA также уточнило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло временное отстранение Валиевой от участия в Олимпиаде, и спортсменке снова разрешено выступать на соревнованиях. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен обжаловать решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.