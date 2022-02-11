РБК: Глава Марий Эл Александр Евстифеев уходит в отставку

Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял решение не выдвигаться на второй срок и намерен покинуть эту должность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Один из них уточнил, что Евстифеев категорически не хочет продолжать работать на посту главы Марий Эл.





По словам источников, в конце лета — начале осени в регионе существовал сценарий, при котором временно исполняющим обязанности Марий Эл может стать представитель КПРФ. Ставка на коммунистов связана с их сильными позициями в регионе: партия выиграла на последних выборах в Госдуму как по одномандатному округу, так и по спискам. По одномандатному округу в нижнюю палату парламента прошел Сергей Казанков, сын главы регионального отделения КПРФ и директора совхоза «Звениговский» Ивана Казанкова.





Один из источников издания заявил, что было бы правильным решением назначить Казанкова-младшего временно исполняющим обязанности главы региона. Он уточнил, что пока никто не обращался к федеральному руководству партии с таким предложением.