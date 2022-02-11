Байден призвал американцев бежать с Украины и не исключил, что будет «мировая война»

Президент США Джо Байден рекомендовал американцам, находящимся на Украине, покинуть страну «сейчас». По мнению главы Белого дома, ситуация в этой республике рискует выйти из-под контроля «очень быстро». При этом американский лидер выразил мнение, что в случае возникновения на Украине прямого конфликта между солдатами России и США наступит «мировая война».









«Американским гражданам стоит уехать сейчас. <...> Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. [Но] мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», — сказал Байден в интервью NBC.





Отвечая на вопрос корреспондента телеканала, при каком течении событий американские бойцы могут прибыть на Украину для эвакуации соотечественников, Байден пояснил, что «такового [сценария] нет». Однако президент США добавил, что «если американцы и Россия начнут стреляют друг в друга, это означает мировую войну».





Это не первое обращение властей США к американцам, которые в данный момент находятся на территории Украины. Ранее Госдеп в своем заявлении призвал граждан США не посещать страну «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Соотечественникам, которые уже находятся на Украине, в ведомстве настоятельно рекомендовали покинуть эту страну коммерческим или частным транспортом.





«Если вы останетесь на Украине, соблюдайте повышенную осторожность из-за [возможной] преступности, беспорядков и потенциальных боевых действий в случае военных действий со стороны России. Некоторые районы являются зонами повышенного риска», — указывается в обращении Госдепартамента к американским гражданам.