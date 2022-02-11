Байден призвал американцев бежать с Украины и не исключил, что будет «мировая война»

Президент США Джо Байден рекомендовал американцам, находящимся на Украине, покинуть страну «сейчас». По мнению главы Белого дома, ситуация в этой республике рискует выйти из-под контроля «очень быстро». При этом американский лидер выразил мнение, что в случае возникновения на Украине прямого конфликта между солдатами России и США наступит «мировая война».
«Американским гражданам стоит уехать сейчас. <...> Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. [Но] мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», — сказал Байден в интервью NBC.
Отвечая на вопрос корреспондента телеканала, при каком течении событий американские бойцы могут прибыть на Украину для эвакуации соотечественников, Байден пояснил, что «такового [сценария] нет». Однако президент США добавил, что «если американцы и Россия начнут стреляют друг в друга, это означает мировую войну».
Это не первое обращение властей США к американцам, которые в данный момент находятся на территории Украины. Ранее Госдеп в своем заявлении призвал граждан США не посещать страну «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Соотечественникам, которые уже находятся на Украине, в ведомстве настоятельно рекомендовали покинуть эту страну коммерческим или частным транспортом.
«Если вы останетесь на Украине, соблюдайте повышенную осторожность из-за [возможной] преступности, беспорядков и потенциальных боевых действий в случае военных действий со стороны России. Некоторые районы являются зонами повышенного риска», — указывается в обращении Госдепартамента к американским гражданам.
Также в январе 2021 года внешнеполитическое ведомство США выпустил распоряжение, по которому часть сотрудников американского посольства в Киеве получила возможность покинуть страну. В Госдепе объяснили такое поведение «сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России».
В посольстве также призвали американцев, которые сейчас на Украине, вернуться на родину: «Американским гражданам на Украине следует уже сейчас рассматривать возможность выезда из страны регулярным или частным транспортом». В ответ в МИД России назвали эвакуацию части дипломатов США странной. «Их информационно-политическая повестка странна, неумна», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Высказали по этому вопросу и в Киеве. В частности, в МИД Украины решение США эвакуировать дипломатов посчитали преждевременным. В министерстве также заверили, что «кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло». В свою очередь в ЕС не увидели причин для эвакуации дипломатов с Украины. Об этом журналистам заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что Евросоюз не может «бросить Украину и уйти», и сейчас в Брюсселе ждут объяснений госсекретаря США Энтони Блинкена.
На Западе, а также в Киеве в последнее время неоднократно высказываются о якобы готовящемся вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал такую информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По словам официального представителя Кремля, Россия ни для кого не представляет угрозу. Однако Песков допустил возможность провокаций. Он также предупредил, что попытки силового решения кризиса на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будут иметь очень серьезные последствия.