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Володин допустил, что Госдума может незамедлительно попросить Путина признать ЛНР и ДНР
Есть и еще один вариант по ситуации с республиками Донбасса, Совет Думы обсудит его 14 февраля Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
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Володин допустил, что Госдума может незамедлительно попросить Путина признать ЛНР и ДНР

Есть и еще один вариант по ситуации с республиками Донбасса, Совет Думы обсудит его 14 февраля

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что почти все фракции нижней палаты парламента высказались о проекте обращения к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. По итогам обсуждений появилось два предложения: либо Госдума немедленно принимает проект обращения к Путину, либо сначала обсуждает этот вопрос с МИД и другими ведомствами.


«Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно; второе — направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем — рассмотреть с учетом высказанных позиций», — написал Володин в своем Telegram-канале. Совет Думы обсудит предложения 14 февраля, добавил он.


Володин уточнил, что «Единая Россия» высказывается за поставки военной продукции и оказание социальной помощи жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Коммунисты и справедливороссы считают нужным именно признать ДНР и ЛНР как самостоятельные государства, ЛДПР выступает «более радикально», а у «Новых людей» пока нет позиции.


Председатель Госдумы отметил, что вопрос признания ДНР и ЛНР — очень серьезный. Речь идет не только о соотечественниках за рубежом, но и о людях, которые уже являются полноправными гражданами России, указал Володин.

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Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом

Министр обвинил Киев в попытке уйти от исполнения Минских соглашений, отметив, что Запад смотрит на это поведение сквозь пальцы 10 февраля 2022
Dailystorm - Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом

19 января группа депутатов Госдумы от КПРФ предложила парламентариям обратиться к Путину с просьбой признать независимость республик Донбасса. По мнению коммунистов, признание ДНР и ЛНР укрепит мир и стабильность в Европе и примеру России последуют другие страны.


Через два дня Володин заявил, что проект обращения к Путину требует обсуждения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал депутатов и других политиков «не зарабатывать очки» на теме признания ДНР и ЛНР.

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