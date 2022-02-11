Володин допустил, что Госдума может незамедлительно попросить Путина признать ЛНР и ДНР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что почти все фракции нижней палаты парламента высказались о проекте обращения к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. По итогам обсуждений появилось два предложения: либо Госдума немедленно принимает проект обращения к Путину, либо сначала обсуждает этот вопрос с МИД и другими ведомствами.





«Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно; второе — направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем — рассмотреть с учетом высказанных позиций», — написал Володин в своем Telegram-канале. Совет Думы обсудит предложения 14 февраля, добавил он.





Володин уточнил, что «Единая Россия» высказывается за поставки военной продукции и оказание социальной помощи жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Коммунисты и справедливороссы считают нужным именно признать ДНР и ЛНР как самостоятельные государства, ЛДПР выступает «более радикально», а у «Новых людей» пока нет позиции.





Председатель Госдумы отметил, что вопрос признания ДНР и ЛНР — очень серьезный. Речь идет не только о соотечественниках за рубежом, но и о людях, которые уже являются полноправными гражданами России, указал Володин.