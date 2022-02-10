Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом

Министр иностранных дел России считает, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба превзошел искусство Йозефа Геббельса в плане пропаганды. В качестве примера Лавров привел тот факт, что Киев пытается уклониться от исполнения Минских соглашений. При этом, как считает глава МИД РФ, Запад потворствует такому поведению украинской стороны. Геббельс был одним из сподвижников Адольфа Гитлера в нацистской Германии.





Лавров обратил внимание журналистов на пресс-конференции, что глава МИД Украины «прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в Минских договоренностях не предусмотрен». «Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха», — отметил министр иностранных дел России.





«На голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернут, это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов. Которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать Минские договоренности», — пояснил Лавров представителям СМИ.





При этом он напомнил главе МИД Великобритании Лиз Трасс, что украинский лидер Владимир Зеленский, его министры и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов публично подтверждают нежелание Киева выполнять Минские соглашения. Ранее Лавров подытожил встречу с Трасс 10 февраля. После беседы глава МИД РФ отметил, что отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего и сейчас находятся на самой низшей точке за многие годы.