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Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом
Министр обвинил Киев в попытке уйти от исполнения Минских соглашений, отметив, что Запад смотрит на это поведение сквозь пальцы undefined
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Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом

Министр обвинил Киев в попытке уйти от исполнения Минских соглашений, отметив, что Запад смотрит на это поведение сквозь пальцы

Министр иностранных дел России считает, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба превзошел искусство Йозефа Геббельса в плане пропаганды. В качестве примера Лавров привел тот факт, что Киев пытается уклониться от исполнения Минских соглашений. При этом, как считает глава МИД РФ, Запад потворствует такому поведению украинской стороны. Геббельс был одним из сподвижников Адольфа Гитлера в нацистской Германии.


Лавров обратил внимание журналистов на пресс-конференции, что глава МИД Украины «прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в Минских договоренностях не предусмотрен». «Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха», — отметил министр иностранных дел России.


«На голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернут, это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов. Которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать Минские договоренности», — пояснил Лавров представителям СМИ.


При этом он напомнил главе МИД Великобритании Лиз Трасс, что украинский лидер Владимир Зеленский, его министры и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов публично подтверждают нежелание Киева выполнять Минские соглашения. Ранее Лавров подытожил встречу с Трасс 10 февраля. После беседы глава МИД РФ отметил, что отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего и сейчас находятся на самой низшей точке за многие годы.

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Володин словами Тараса Бульбы выразил сожаление относительно ситуации с Украиной

Он уверен, что в Верховной раде не верят в возможную эскалацию военного конфликта 28 января 2022
Dailystorm - Володин словами Тараса Бульбы выразил сожаление относительно ситуации с Украиной

Министр выразил мнение, что подобная ситуация сложилась не по вине России. Говоря об итогах переговоров Лавров сравнил диалог РФ и Запада с разговором немого с глухим. По словам министра, подробнейшие разъяснения российской стороны по поводу того, что у Москвы нет планов нападения на Украину «упали на неподготовленную почву».


28 января Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам с Зеленски. Президента Украины могут принять в российской столице, Сочи или Санкт-Петербурге. Министр при этом пояснил, что в Кремле планируют обсуждать лишь улучшение двусторонних отношений. Переговоры, по словам Лаврова, могут коснуться и деэскалации, «но не Донбасса», потому что это «внутриукраинский вопрос».


В ответ Зеленский сообщил, что готов ко встрече с российской стороной, однако вместо «Москвы, Сочи, Петербурга» предложил свой вариант. Украинский лидер не захотел «кататься на лыжах», отметив, что лучше провести саммит в Одессе и заодно покупаться в море.

#лавров #минские соглашения #запад #украина #кулеба #мид рф
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