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Посольство России на Украине прорабатывает вопрос об отъезде части дипломатов
Эту меру могут ввести на время undefined
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Посольство России на Украине прорабатывает вопрос об отъезде части дипломатов

Эту меру могут ввести на время

Посольство России на Украине прорабатывает вопрос о том, чтобы неосновной персонал дипредставительства на время покинул страну. Ранее 10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что часть российских дипломатов может временно покинуть Киев.


«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», — заявил представитель посольства ТАСС.


В январе США, Великобритания и другие западные страны объявили о планах эвакуировать посольства на Украине из-за якобы растущего военного напряжения на границе с Россией. 10 февраля решение западных коллег прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — цитирует российского министра РИА Новости.


Госдепартамент США 24 января предписал семьям американских дипломатов на Украине покинуть ее, а также разрешил сделать это части персонала посольства. Через два дня посольство США призвало американских граждан «рассмотреть возможность отъезда» из Украины из-за «непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности в стране».


В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение США преждевременным шагом и проявлением чрезмерной предосторожности. 

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#зеленский #украина #посольство #дипломаты
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