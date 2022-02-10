Новости
Новости
St
Путин заявил о необходимости добиваться для России исчерпывающих гарантий безопасности
Обстановка в мире становится все более напряженной, предупредил глава государства Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Новости

Путин заявил о необходимости добиваться для России исчерпывающих гарантий безопасности

Обстановка в мире становится все более напряженной, предупредил глава государства

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости добиваться для России исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности от США и НАТО. Он обратил на это внимание в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам российского МИД по случаю Дня дипломатического работника.


«Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.


17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Одним из положений документа стал отказ НАТО от расширения и «сворачивание» военного контингента в рамках границ 1997 года. Также российское внешнеполитическое ведомство призвало Североатлантический альянс дать гарантии, что страны постсоветского пространства, включая Украину и Грузию, не смогут вступить в НАТО.


После новогодних каникул состоялись переговоры российских дипломатов с партнерами по линии ОБСЕ, НАТО и Госдепа США.


В конце января стало известно, что правительство США призвало Кремль не публиковать письменный ответ американцев на проекты РФ по гарантиям безопасности.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

El Pais опубликовала полный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности

Документы состоят из четырех страниц ответа альянса и пяти страниц ответа Вашингтона на английском языке 2 февраля 2022
Dailystorm - El Pais опубликовала полный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
#безопасность #сша #украина #нато #путин #мид рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»