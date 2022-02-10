Путин заявил о необходимости добиваться для России исчерпывающих гарантий безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости добиваться для России исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности от США и НАТО. Он обратил на это внимание в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам российского МИД по случаю Дня дипломатического работника.





«Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.





17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Одним из положений документа стал отказ НАТО от расширения и «сворачивание» военного контингента в рамках границ 1997 года. Также российское внешнеполитическое ведомство призвало Североатлантический альянс дать гарантии, что страны постсоветского пространства, включая Украину и Грузию, не смогут вступить в НАТО.





После новогодних каникул состоялись переговоры российских дипломатов с партнерами по линии ОБСЕ, НАТО и Госдепа США.





В конце января стало известно, что правительство США призвало Кремль не публиковать письменный ответ американцев на проекты РФ по гарантиям безопасности.