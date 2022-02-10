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Россиян предупредили о росте цен на стройматериалы до 10%
Причина — в вероятном увеличении с 5% до почти 20% ввозной пошлины на компонент для их производства — меламин undefined
Новости

Россиян предупредили о росте цен на стройматериалы до 10%

Причина — в вероятном увеличении с 5% до почти 20% ввозной пошлины на компонент для их производства — меламин

В России могут вырасти цены на отделочные стройматериалы, древесные плиты до 10%. Причина заключается в вероятном увеличении с 5% до почти 20% ввозной пошлины на компонент для их производства (меламин). Отмечается, что поднять пошлины предложила Евразийская экономическая комиссия, после того как «Невинномысский азот» пожаловался на демпинг со стороны поставщиков из Китая. 


В Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий страны (АМДПР) отметили, что в РФ выпускается меламин низкого давления. При этом для производства древесных плит, соответствующих современным мировым стандартам качества, нужен меламин высокого давления. Его можно получить только у иностранных компаний. Основной поставщик этого химического компонента — Китай.


В настоящее время ввозная пошлина на меламин из КНР составляет 5%, а вырасти сборы могут почти до 20%, рассказал «Известиям» генеральный директор Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий РФ Тимур Иртуганов. Он добавил, что АМДПР уже направила в ФАС обращение, попросив разобраться в ситуации во избежание роста цен на настенные и напольные покрытия, плинтусы и древесные плиты.


«Мы покупаем в Китае меламин, который подходит нам по характеристикам и соответствует особенностям технологического процесса производства», — сообщил изданию гендиректор Kastamonu Али Кюршад Кылыч. Он предупредил, что в случае увеличения пошлин на меламин из КНР производителям станет сложно удержать цены на продукцию даже на уровне 2021 года. По информации АМДПР, цены на такие отделочные материалы уже выросли на 36-42%, а стоимость мебели поднялась на 11%.

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Хуснуллин заявил об угрозах для отрасли строительства из-за роста цен на материалы

Вице-премьер предупредил, что существует риск сокращения уже запущенных программ 27 декабря 2021
Dailystorm - Хуснуллин заявил об угрозах для отрасли строительства из-за роста цен на материалы

В конце декабря 2021 года вице-премьер страны Марат Хуснуллин посетовал, что рост стоимости стройматериалов является главной угрозой для отрасли. По словам Хуснуллина, если цены продолжат увеличиваться на 15-20% и более, то в России будут вынуждены сократить уже запущенные строительные программы.


Он полагает, что это может привести к таким последствиям, как недостроенные социальные объекты и разорившиеся подрядные организации. Сейчас в России непосредственно на стройках трудятся 8,5 миллиона человек, еще пять миллионов — в сопутствующих отраслях, отметил Хуснуллин. Строительная отрасль дает от 15% до 17% ВВП России.


Больше всего подорожали металл и продукция металлозависимых производств. В частности, лифты и арматура. По информации Росстата, цены на строительные материалы за 2021 год взлетели на 19,5% по сравнению с 2020 годом.

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