Россиян предупредили о росте цен на стройматериалы до 10%

В России могут вырасти цены на отделочные стройматериалы, древесные плиты до 10%. Причина заключается в вероятном увеличении с 5% до почти 20% ввозной пошлины на компонент для их производства (меламин). Отмечается, что поднять пошлины предложила Евразийская экономическая комиссия, после того как «Невинномысский азот» пожаловался на демпинг со стороны поставщиков из Китая.





В Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий страны (АМДПР) отметили, что в РФ выпускается меламин низкого давления. При этом для производства древесных плит, соответствующих современным мировым стандартам качества, нужен меламин высокого давления. Его можно получить только у иностранных компаний. Основной поставщик этого химического компонента — Китай.





В настоящее время ввозная пошлина на меламин из КНР составляет 5%, а вырасти сборы могут почти до 20%, рассказал «Известиям» генеральный директор Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий РФ Тимур Иртуганов. Он добавил, что АМДПР уже направила в ФАС обращение, попросив разобраться в ситуации во избежание роста цен на настенные и напольные покрытия, плинтусы и древесные плиты.





«Мы покупаем в Китае меламин, который подходит нам по характеристикам и соответствует особенностям технологического процесса производства», — сообщил изданию гендиректор Kastamonu Али Кюршад Кылыч. Он предупредил, что в случае увеличения пошлин на меламин из КНР производителям станет сложно удержать цены на продукцию даже на уровне 2021 года. По информации АМДПР, цены на такие отделочные материалы уже выросли на 36-42%, а стоимость мебели поднялась на 11%.