Новости
Новости
St
В ВОЗ сообщили о прогрессе в регистрации российской вакцины «Спутник V»
Специалист подчеркнула, что намеренно ускорить процесс нельзя undefined
Новости

В ВОЗ сообщили о прогрессе в регистрации российской вакцины «Спутник V»

Специалист подчеркнула, что намеренно ускорить процесс нельзя

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что все необходимые юридические документы для регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» уже подписаны и процесс одобрения «продвигается». Вместе с тем она пояснила, что ускорить регистрацию не представляется возможным, так как необходимо соблюсти все тонкости.


«Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед», — сказала Вуйнович «Известиям».


Осенью 2020 года Россия подала в ВОЗ заявку на регистрацию препарата «Спутник V».


В июне 2021-го группа экспертов ВОЗ выявила нарушения на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА». Согласно докладу ВОЗ, большая часть выявленных проблем на производстве вакцины «Спутник V» была связана с охраной окружающей среды.


В октябре 2021 года ВОЗ возобновила процедуру экстренной регистрации российского препарата. Позже стало известно, что у сторон также возникло недопонимание по вопросу передачи некоторых документов.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за производство «Спутника V» в Китае

Глава государства написал статью в преддверии визита на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Китае 3 февраля 2022
Dailystorm - Путин поблагодарил Си Цзиньпина за производство «Спутника V» в Китае
#спутник #пандемия #воз
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»