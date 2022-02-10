В ВОЗ сообщили о прогрессе в регистрации российской вакцины «Спутник V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что все необходимые юридические документы для регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» уже подписаны и процесс одобрения «продвигается». Вместе с тем она пояснила, что ускорить регистрацию не представляется возможным, так как необходимо соблюсти все тонкости.





«Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед», — сказала Вуйнович «Известиям».





Осенью 2020 года Россия подала в ВОЗ заявку на регистрацию препарата «Спутник V».





В июне 2021-го группа экспертов ВОЗ выявила нарушения на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА». Согласно докладу ВОЗ, большая часть выявленных проблем на производстве вакцины «Спутник V» была связана с охраной окружающей среды.





В октябре 2021 года ВОЗ возобновила процедуру экстренной регистрации российского препарата. Позже стало известно, что у сторон также возникло недопонимание по вопросу передачи некоторых документов.