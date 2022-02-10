В Сенате США пригрозили новыми санкциями России за «кибератаки на Украину»

Ряд американских сенаторов предлагают рассмотреть новый пакет санкций против против России за якобы кибератаки Москвы на Украину. Члены Сената также настаивают на увеличении помощи США Киеву, чтобы содействовать предотвращению хакерских операций России, пишет газета Politico.





Глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес выразил мнение, что санкции за «кибератаки — один из вариантов, находящихся на рассмотрении». По словам демократа, он и его коллеги изучают возможность введения ограничительных мер за якобы уже предпринятые Россией хакерские операции против Киева.





Глава республиканцев в комитете Джим Риш подтвердил, что «такие разговоры были». Но сенатор от штата Айдахо хотел бы сохранить конфиденциальность аспектов по кибербезопасности в готовящемся пакете ограничительных мер Вашингтона.





Группа демократов, включая Менендеса, ранее внесла в Сенат документ под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Сенаторы предлагают включить в санкционный список российского лидера Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и иных представителей военного руководства. Также законопроект предполагает ограничительные меры против трубопровода «Северный поток — 2».