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В Сенате США пригрозили новыми санкциями России за «кибератаки на Украину»
Сенаторы также настаивают на увеличении помощи Вашингтоном Киеву, чтобы отражать «российские угрозы» undefined
Новости

В Сенате США пригрозили новыми санкциями России за «кибератаки на Украину»

Сенаторы также настаивают на увеличении помощи Вашингтоном Киеву, чтобы отражать «российские угрозы»

Ряд американских сенаторов предлагают рассмотреть новый пакет санкций против против России за якобы кибератаки Москвы на Украину. Члены Сената также настаивают на увеличении помощи США Киеву, чтобы содействовать предотвращению хакерских операций России, пишет газета Politico.


Глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес выразил мнение, что санкции за «кибератаки — один из вариантов, находящихся на рассмотрении». По словам демократа, он и его коллеги изучают возможность введения ограничительных мер за якобы уже предпринятые Россией хакерские операции против Киева.


Глава республиканцев в комитете Джим Риш подтвердил, что «такие разговоры были». Но сенатор от штата Айдахо хотел бы сохранить конфиденциальность аспектов по кибербезопасности в готовящемся пакете ограничительных мер Вашингтона.


Группа демократов, включая Менендеса, ранее внесла в Сенат документ под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Сенаторы предлагают включить в санкционный список российского лидера Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и иных представителей военного руководства. Также законопроект предполагает ограничительные меры против трубопровода «Северный поток — 2».

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Власти США не могут договориться по санкциям против России

Республиканцы считают, что ограничения должны быть введены в качестве «превентивной меры» 10 февраля 2022
Dailystorm - Власти США не могут договориться по санкциям против России

Однако, по утверждению источников издания, а также агентства Bloomberg, демократы и республиканцы никак не могут достичь соглашения по законопроекту о санкциях против Москвы на случай «вторжения» на Украину. 9 февраля палата представителей ушла на каникулы, так и не проголосовав по законопроекту об ограничительных мерах в отношении РФ. Известно, что Конгресс возобновит работу 28 февраля.


При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила представителям СМИ о готовности Вашингтона нанести санкционный удар по Москве вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Украиной. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл поддержал такую идею. Этот шаг со стороны Штатов, как полагает политик, позволит «противостоять целому ряду российских угроз, включая использование энергетики в качестве геостратегического оружия».


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заметил, что Кремль считает «нецелесообразным комментировать каждый американский проект санкций против России». По словам Пескова, «американские законодатели упражняются кто во что горазд», а проекты санкций против РФ абсурдны.

США пригрозили России новыми санкциями вне зависимости, будет ли война с Украиной

Американские сенаторы считают, что ограничительные меры против Москвы можно ввести в качестве превентивной меры 4 февраля 2022
Dailystorm - США пригрозили России новыми санкциями вне зависимости, будет ли война с Украиной

Издание The Washington Post ранее сообщало: в случае «гипотетического вторжения РФ на Украину» санкции США затронут российских военных, ключевые банковские учреждения, а также чиновников, включая главу государства Владимира Путина. В публикации газеты отмечалось, что санкции коснутся рефинансирования суверенного долга РФ, а также они предусматривают отключение страны от системы SWIFT. В ответ в Кремле пригрозили разрывом отношений с Вашингтоном. Песков заверил: со стороны Москвы неминуемо последует адекватный ответ.

#санкции против россии #сша #кибератака #украина #сенатор
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