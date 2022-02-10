МОК назвал спекуляцией версию о сомнительной допинг-пробе российской фигуристки Валиевой

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс считает спекуляциями публикации в СМИ о том, что сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой стал причиной отмены планировавшегося награждения на Олимпиаде в Пекине.





«Я не собираюсь комментировать всевозможные домыслы, которые видел. Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными», — сказал Адамс.





Он подчеркнул, что МОК надеется на понимание и терпение всех спортсменов, которые вовлечены в эту ситуацию.





«Это юридический вопрос. Больше ничего не могу сказать. Все стараются решить эту проблему очень быстро», — добавил представитель.





Вечером 9 февраля в СМИ распространилась информация, что в допинг-пробе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой нашли медицинский препарат триметазидин. Официальных комментариев по ситуации не было. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что не верит в найденный организме 15-летней спортсменки допинг.





Несовершеннолетняя фигуристка по правилам не может быть привлечена к ответственности за возможные нарушения антидопингового законодательства.





Ранее издание Inside the games сообщило, что награждение фигуристов сборной Олимпийского комитета России откладывается, потому что у одного из спортсменов тест на допинг показал сомнительный результат. Российские фигуристы по итогам Игр в Китае оказались лучшими. Представитель МОК сообщил, что возник некий юридический вопрос. С чем это связано, он не уточнил. В Кремле посоветовали не доверять слухам и дождаться официальных разъяснений МОК.