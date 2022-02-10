Новости
Новости
St
МОК назвал спекуляцией версию о сомнительной допинг-пробе российской фигуристки Валиевой
Официальный представитель заявил, что «юридический вопрос» пытаются решить как можно быстрее undefined
Новости

МОК назвал спекуляцией версию о сомнительной допинг-пробе российской фигуристки Валиевой

Официальный представитель заявил, что «юридический вопрос» пытаются решить как можно быстрее

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс считает спекуляциями публикации в СМИ о том, что сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой стал причиной отмены планировавшегося награждения на Олимпиаде в Пекине.


«Я не собираюсь комментировать всевозможные домыслы, которые видел. Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными», — сказал Адамс.


Он подчеркнул, что МОК надеется на понимание и терпение всех спортсменов, которые вовлечены в эту ситуацию.


«Это юридический вопрос. Больше ничего не могу сказать. Все стараются решить эту проблему очень быстро», — добавил представитель.


Вечером 9 февраля в СМИ распространилась информация, что в допинг-пробе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой нашли медицинский препарат триметазидин. Официальных комментариев по ситуации не было. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что не верит в найденный организме 15-летней спортсменки допинг.


Несовершеннолетняя фигуристка по правилам не может быть привлечена к ответственности за возможные нарушения антидопингового законодательства.


Ранее издание Inside the games сообщило, что награждение фигуристов сборной Олимпийского комитета России откладывается, потому что у одного из спортсменов тест на допинг показал сомнительный результат. Российские фигуристы по итогам Игр в Китае оказались лучшими. Представитель МОК сообщил, что возник некий юридический вопрос. С чем это связано, он не уточнил. В Кремле посоветовали не доверять слухам и дождаться официальных разъяснений МОК.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В Кремле посоветовали дождаться официальных разъяснений по инциденту с фигуристами на Олимпиаде

Пока об этом сообщают только источники СМИ, отметил Песков 9 февраля 2022
Dailystorm - В Кремле посоветовали дождаться официальных разъяснений по инциденту с фигуристами на Олимпиаде
#олимпиада #китай #мок #окр
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»