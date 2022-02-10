РБК: От налога с больших зарплат бюджет дополнительно получил более 80 миллиардов рублей

За 2021 год всего было собрано 636,4 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц по повышенной ставке 15%, более 550 миллиардов направлено в бюджеты регионов. Реальные дополнительные поступления за счет введения прогрессивной шкалы составили 82,7 миллиарда рублей и пошли в федеральный бюджет, пишет издание со ссылкой на данные ФНС. Больше половины суммы обеспечила Москва.





«Реальные дополнительные поступления за счет введения прогрессивной шкалы составили 82,7 миллиарда рублей и пошли в федеральный бюджет (до этого НДФЛ зачислялся исключительно в бюджеты регионов и муниципалитетов)», — пишет РБК.





Отмечается, что это на 38% больше, чем планировал Минфин, рассчитывая собрать 60 миллиардов рублей в первый год действия прогрессивного налога. Только за девять месяцев 2021 года доходы россиян, которые облагаются повышенным налогом, достигали 4,66 триллиона рублей.





Прогрессивный НДФЛ для доходов выше пяти миллионов рублей в год был введен по инициативе президента Владимира Путина. В марте 2020 года, выступая перед россиянами, он отметил, что необходимо найти постоянный источник финансирования лечения редких болезней у детей.