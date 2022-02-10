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Власти США не могут договориться по санкциям против России
Республиканцы считают, что ограничения должны быть введены в качестве «превентивной меры» undefined
Новости

Власти США не могут договориться по санкциям против России

Республиканцы считают, что ограничения должны быть введены в качестве «превентивной меры»

В Конгрессе США не могут вовремя договориться о санкциях против России на случай «вторжения» страны на Украину, сообщило американское агентство Bloomberg. Представители республиканской партии считают, что ограничения нужно ввести вне зависимости от ситуации на российско-украинской границе. Демократы не поддерживают такую позицию.


«Я не думаю, что Владимира Путина остановит какой-либо законопроект в сенате», — цитирует издание лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла. 


Он считает, что санкции нужно ввести уже сейчас, и президент Джо Байден обладает необходимыми для этого полномочиями.


Bloomberg сообщает, что 9 февраля палата представителей ушла на каникулы, не проголосовав по санкционному законопроекту. Конгресс возобновит свою работу 28 февраля.


12 января Конгресс США представил законопроект санкций, которые планируется ввести в случае военной агрессии России на Украине. Ограничения касаются президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, а также руководителей силовых и других структур, бизнесменов и представителей СМИ.


В Кремле назвали такой подход недопустимым, заявив, что введение санкций против российского лидера будет означать полный разрыв отношений между РФ и Западом.

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#конгресс сша #украина #санкции против россии
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