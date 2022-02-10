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Макрон назвал переговоры с Путиным содержательными и насыщенными
Он подчеркнул важность выполнения Минских соглашений undefined
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Макрон назвал переговоры с Путиным содержательными и насыщенными

Он подчеркнул важность выполнения Минских соглашений

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил свой диалог с российским лидером Владимиром Путиным во время визита в Москву как «содержательный и насыщенный». Он подчеркнул, что к «единству Европы» следует идти вместе, а по вопросу Украины возможен только дипломатический подход с такими инструментами как Минские соглашения и переговоры в нормандском формате.


«Обмен мнениями в Москве с российским лидером был насыщенным и содержательным. <...> Необходимо работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и привести в действие механизмы доверия. Мы в этом уверены», — написал Макрон в сообщении, опубликованном в Instagram.


Говоря о ситуации на Украине, он подчеркнул, что «необходимо продвигаться в выполнении Минских договоренностей и вести широкий требовательный, инновационный диалог, который бы позволил прийти к коллективным гарантиям».


По мнению французского лидера, деэскалация и гарантии безопасности возможны только при диалоге.


«Нет никакого другого пути к разумным решениям, кроме диалога. <...> Нужно идти по этому пути, чтобы восстановить процесс деэскалации, получить гарантии безопасности на границах нашей Европы», — заявил президент Франции.


Он отметил, что власти республики рассчитывают на переговоры не только с Россией в двустороннем порядке, но также и в нормандском формате (Россия, Франция, Германия, Украина), в рамках ЕС и НАТО.


Переговоры Путина и Макрона в Кремле продолжались более шести часов в ночь на 8 февраля. Основной темой встречи стала безопасность в Европе. Лидеры обсудили гарантии безопасности, которые Россия опубликовала в декабре прошлого года, а также ситуацию на российско-украинской границе.


Из Москвы Макрон вылетел в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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#политика #переговоры #макрон #путин
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