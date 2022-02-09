В Тюмени произошел взрыв газа в гараже, пострадали пять человек

В Тюмени произошел взрыв газа в гараже, по предварительным данным, пострадали пять человек. При взрыве произошло обрушение кровли, площадь составила порядка 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.





«Произошел взрыв газа в гаражном боксе на улице Малышева», — сообщил собеседник издания.





Все пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подробности состояния их здоровья не уточняются.





В данный момент на месте происшествия работают представители оперативных служб, которые выясняют все обстоятельства ЧП.