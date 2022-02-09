В Минфине заявили, что вложения в криптовалюту могут быстро «превратиться в тыкву»

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев заявил, что не стоит рассматривать криптовалюты в качестве финансового инструмента. Он уверен, что цифровые деньги быстро могут «превратиться в тыкву», а отвечать за это никто не будет.





«Криптовалюты — это не простой финансовый инструмент. Высокоспекулятивный финансовый инструмент. Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро, и никто за это не ответит», — отметил политик.





По мнению Моисеева, значительная доля теневых операций в мире возможны благодаря криптовалютам. Новая концепция оборота криптовалют позволит проводить все операции через белый кошелек в банке, где каждый клиент будет проходить идентификацию.