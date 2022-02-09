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В Минфине заявили, что вложения в криптовалюту могут быстро «превратиться в тыкву»
Алексей Моисеев также отметил, что значительная часть нелегальных транзакций в мире проходит через «крипту» undefined
Новости

В Минфине заявили, что вложения в криптовалюту могут быстро «превратиться в тыкву»

Алексей Моисеев также отметил, что значительная часть нелегальных транзакций в мире проходит через «крипту»

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев заявил, что не стоит рассматривать криптовалюты в качестве финансового инструмента. Он уверен, что цифровые деньги быстро могут «превратиться в тыкву», а отвечать за это никто не будет.


«Криптовалюты — это не простой финансовый инструмент. Высокоспекулятивный финансовый инструмент. Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро, и никто за это не ответит», — отметил политик.


По мнению Моисеева, значительная доля теневых операций в мире возможны благодаря криптовалютам. Новая концепция оборота криптовалют позволит проводить все операции через белый кошелек в банке, где каждый клиент будет проходить идентификацию.

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Правительство поддержало концепцию по регулированию криптовалют в России

Граждане РФ получат возможность свободно покупать и продавать цифровые деньги и пользоваться ими 8 февраля 2022
Dailystorm - Правительство поддержало концепцию по регулированию криптовалют в России

8 февраля правительство России поддержало концепцию по криптовалютам, которая предусматривает идентификацию клиентов и контроль за операторами платежей. Совместный законопроект Минфин и ЦБ должны представить уже совсем скоро — к 18 февраля.


9 февраля Госдума направила в правительство РФ новое предложение по регулированию криптовалют. Его ключевыми целями станет отключение нелегальных майнеров от электроснабжения, а также передача информации о местоположении IP-адресов, с которых были зафиксированы массовые транзакции с использованием криптовалют.

#деньги #биткойн #криптовалюты #майнинг #минфин
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