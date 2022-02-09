МИД призвал Лондон сменить тональность в диалоге с Москвой

В МИД РФ заявили, что Лондону необходимо изменить тональность риторики в отношении Москвы, так как российская сторона стремится к равноправному диалогу с Британией. Отмечается, что Лондон все чаще прибегает к заявлением о «российской агрессии».





«Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства страны невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем», — отметили в МИД.





В ведомстве отметили, что несмотря на различия позиций России и Великобритании по целому ряду международных и двусторонних проблем, Москва видит «полезность содержательного диалога».





«Отношения России и Великобритании сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине», — говорится сообщении.