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МИД призвал Лондон сменить тональность в диалоге с Москвой
Правительство Великобритании все чаще стало прибегать к заявлениям о «российской агрессии» undefined
Новости

МИД призвал Лондон сменить тональность в диалоге с Москвой

Правительство Великобритании все чаще стало прибегать к заявлениям о «российской агрессии»

В МИД РФ заявили, что Лондону необходимо изменить тональность риторики в отношении Москвы, так как российская сторона стремится к равноправному диалогу с Британией. Отмечается, что Лондон все чаще прибегает к заявлением о «российской агрессии».


«Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства страны невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем», — отметили в МИД.


В ведомстве отметили, что несмотря на различия позиций России и Великобритании по целому ряду международных и двусторонних проблем, Москва видит «полезность содержательного диалога».


«Отношения России и Великобритании сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине», — говорится сообщении.

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Лавров заявил, что Россия не начнет войну первой

Глава МИД подчеркнул, что Москва не хочет конфликта, но и не позволит «грубо наступать» на свои интересы 28 января 2022
Dailystorm - Лавров заявил, что Россия не начнет войну первой

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что представит расширенный пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Она отметила, что новые меры затронут российские компании и некоторых олигархов.


28 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не станет инициатором военного конфликта. При этом политик отметил, что «грубо наступать» на интересы нашего государства никому не позволено.

#лавров #политика #рф #отношения #лондон #мид
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