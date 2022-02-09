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Зампостпреда России при ООН: Операцию США по ликвидации главаря ИГ сложно назвать успешной
Атмосферу безвластия и вседозволенности в оккупированных Штатами сирийских зонах он назвал «питательной средой» для террористов undefined
Новости

Зампостпреда России при ООН: Операцию США по ликвидации главаря ИГ сложно назвать успешной

Атмосферу безвластия и вседозволенности в оккупированных Штатами сирийских зонах он назвал «питательной средой» для террористов

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона не считает успешной операцию США по ликвидации главаря ИГ*. Он отметил, что на данный момент не удалось нейтрализовать «питательную среду» сторонников террористов, которая образовалась в зонах дислокации американских контингентов.


«Остро стоит проблема террористических угроз на северо-востоке Сирии. Незаконно находящиеся там военные США порядок навести не могут. Или не хотят», — отметил он.


Ключевой проблемой Кузьмин называет «атмосферу безвластия и вседозволенности», которая позволяет террористам «всех мастей» продолжать творить беззаконие на территории Сирии. По этой причине он считает, что ликвидацию главы ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши силовиками США называть успешной нельзя.


«Сложно назвать успешной недавнюю операцию американского спецназа по устранению лидера террористов», — заявил Кузьмин.


По информации политика, определенные афганские силовики на севере Афганистана перешли в «Исламского государство». Схожую ситуацию ранее можно было наблюдать в Ираке, отметил Кузьмин.

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Военные США ликвидировали лидера террористической группировки ИГИЛ

Участвовавшие в спецоперации американцы не пострадали 3 февраля 2022
Dailystorm - Военные США ликвидировали лидера террористической группировки ИГИЛ

3 февраля президент США Джо Байден сообщил о ликвидации Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Западный лидер отметил, что в ходе выполнения операции ни один из американских военных не пострадал.


*«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в РФ.

#оон #террористы #сша #рф #иг
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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