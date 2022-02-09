Зампостпреда России при ООН: Операцию США по ликвидации главаря ИГ сложно назвать успешной

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона не считает успешной операцию США по ликвидации главаря ИГ*. Он отметил, что на данный момент не удалось нейтрализовать «питательную среду» сторонников террористов, которая образовалась в зонах дислокации американских контингентов.





«Остро стоит проблема террористических угроз на северо-востоке Сирии. Незаконно находящиеся там военные США порядок навести не могут. Или не хотят», — отметил он.





Ключевой проблемой Кузьмин называет «атмосферу безвластия и вседозволенности», которая позволяет террористам «всех мастей» продолжать творить беззаконие на территории Сирии. По этой причине он считает, что ликвидацию главы ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши силовиками США называть успешной нельзя.





«Сложно назвать успешной недавнюю операцию американского спецназа по устранению лидера террористов», — заявил Кузьмин.





По информации политика, определенные афганские силовики на севере Афганистана перешли в «Исламского государство». Схожую ситуацию ранее можно было наблюдать в Ираке, отметил Кузьмин.