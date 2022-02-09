Минздрав сообщил, что Жириновский попал в ЦКБ 2 февраля — у политика выявили «омикрон»

Министерство здравоохранения России сообщило, что Владимир Жириновский находится под присмотром врачей ЦКБ с 2 февраля. Депутат поступил в больницу с «омикроном» и в данный момент находится на ИВЛ, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.
«Заразившегося ковидом Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Минздрава сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное. В данный момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Согласно источникам РБК, состояние политика в данный момент критическое. «Все осложняют сопутствующие болезни», — отметил собеседник издания.
Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин ранее опроверг информацию о подключении лидера партии к аппарату искусственной вентиляции легких. Он отметил, что с Жириновским «все нормально».
9 февраля появилась информация о госпитализации Владимира Жириновского в Центральную клиническую больницу. Согласно информации СМИ, причиной стало заражение «омикроном» — у политика якобы поражено 50-75% легких.
Дюпин заявил Daily Storm, что информацию от «анонимных источников» в партии не подтверждают. «Он чувствует себя хорошо и продолжает работать», — заключил глава пресс-службы.