Минздрав сообщил, что Жириновский попал в ЦКБ 2 февраля — у политика выявили «омикрон»

Министерство здравоохранения России сообщило, что Владимир Жириновский находится под присмотром врачей ЦКБ с 2 февраля. Депутат поступил в больницу с «омикроном» и в данный момент находится на ИВЛ, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.





«Заразившегося ковидом Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ», — говорится в сообщении.





В пресс-службе Минздрава сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное. В данный момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.





Согласно источникам РБК, состояние политика в данный момент критическое. «Все осложняют сопутствующие болезни», — отметил собеседник издания.





Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин ранее опроверг информацию о подключении лидера партии к аппарату искусственной вентиляции легких. Он отметил, что с Жириновским «все нормально».