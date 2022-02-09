В пресс-службе Жириновского опровергли слухи о заражении лидера ЛДПР «омикроном»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был доставлен в Центральную клиническую больницу и находится под контролем врачей, сообщил источник РИА Новости. Собеседник не уточнил, с каким диагнозом политика госпитализировали. Ряд Telegram-каналов ранее писали, что Жириновский заразился «омикрон»-штаммом ковида и у него якобы поражено 50-75% легких. Однако глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин заявил Daily Storm, что эту информацию от анонимных источников в партии подтвердить не могут.
«Он чувствует себя хорошо и продолжает работать, — сказал Дюпин. — Информацию анонимных источников мы не подтверждаем», — добавил руководитель пресс-службы фракции либерал-демократов.
СМИ ранее писали, что Жириновский попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Она якобы развилась на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что степень поражения легких у политика средней тяжести. ЦКБ находится в ведении управделами президента России, но там информацию о болезни Жириновского отказались комментировать.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал слухами информацию о заражении Жириновского «омикроном». «Я вам эту информацию подтвердить не могу, так как это просто сплетни и слухи», — сказал Нилов «Ленте.ру».
В декабре 2021 года Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» заявлял, что восемь раз вакцинировался от COVID-19. «Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — говорил лидер ЛДПР. Он допустил, что может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.
Политик также выразил уверенность, что делать повторную прививку нужно, как только в организме снижается уровень антител. «Максимальный срок — шесть месяцев. Лучше четыре. У меня получается два», — утверждал Жириновский.
Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов отмечал в беседе с «Лента.ру», что столько прививок с сентября 2020 года могут оказаться излишними, если не опасными для здоровья для Жириновского. «Даже сильно перестраховывающиеся западные медицинские инстанции ставят в качестве оптимального срока полгода. То есть за те полтора года, что у нас есть вакцина, стоило бы сделать не более трех уколов», — считает профессор вирусологии.
Эксперт предупреждал, что уже есть ряд публикаций, рассказывающих об осложнениях при ревакцинациях: «Их немного, но они есть. Может возникнуть миокардит, у векторных вакцин типа «Спутника V» бывают редкие случаи синдрома Гийена — Барре, связанного с воспалительными процессами в нервной ткани».
Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин объяснил Daily Storm, что Жириновский столь часто прививается по рекомендации врачей, когда снижается уровень антител к COVID-19. Медики, по словам Дюпина, замеряют уровень антител, а если он снижается — предлагают бустерный укол. «В среднем, как и рекомендуется, каждые три-шесть месяцев, — пояснил глава пресс-службы ЛДПР. — Никто вакцину просто так колоть не будет. Это же не развлечение».
Ранее Жириновский в соцсетях опубликовал видео о том, как ему ставят укол и вручают сертификат о прививке. Лидер ЛДПР привился однокомпонентным препаратом «КовиВак». До этого он вакцинировался «Спутником V».
Политик недавно предложил ввести уголовное наказание для выступающих против прививок от коронавируса. По мнению Жириновского, у большинства умерших от COVID-19 вакцинированных россиян были поддельные справки о прививках. Он призвал бросить на борьбу с пандемией волонтеров, молодежь, все медицинские училища и отозвать всех врачей-пенсионеров. Жириновский также полагает, что для больных ковидом следует использовать места в пансионатах и гостиницах.