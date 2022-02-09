Новости
Новости
St
В пресс-службе Жириновского опровергли слухи о заражении лидера ЛДПР «омикроном»
Политик чувствует себя хорошо и продолжает работать, сообщил глава пресс-службы партии Александр Дюпин Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Эксклюзив Новости

В пресс-службе Жириновского опровергли слухи о заражении лидера ЛДПР «омикроном»

Политик чувствует себя хорошо и продолжает работать, сообщил глава пресс-службы партии Александр Дюпин

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был доставлен в Центральную клиническую больницу и находится под контролем врачей, сообщил источник РИА Новости. Собеседник не уточнил, с каким диагнозом политика госпитализировали. Ряд Telegram-каналов ранее писали, что Жириновский заразился «омикрон»-штаммом ковида и у него якобы поражено 50-75% легких. Однако глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин заявил Daily Storm, что эту информацию от анонимных источников в партии подтвердить не могут.


«Он чувствует себя хорошо и продолжает работать, — сказал Дюпин. — Информацию анонимных источников мы не подтверждаем», — добавил руководитель пресс-службы фракции либерал-демократов.


СМИ ранее писали, что Жириновский попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Она якобы развилась на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что степень поражения легких у политика средней тяжести. ЦКБ находится в ведении управделами президента России, но там информацию о болезни Жириновского отказались комментировать.


Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал слухами информацию о заражении Жириновского «омикроном». «Я вам эту информацию подтвердить не могу, так как это просто сплетни и слухи», — сказал Нилов «Ленте.ру».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Пресс-секретарь Жириновского объяснил, почему лидер ЛДПР часто вакцинируется от COVID-19

Политику сделали уже седьмой укол, он прививается каждые три-шесть месяцев, когда снижается уровень антител 15 декабря 2021
Dailystorm - Пресс-секретарь Жириновского объяснил, почему лидер ЛДПР часто вакцинируется от COVID-19

В декабре 2021 года Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» заявлял, что восемь раз вакцинировался от COVID-19. «Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — говорил лидер ЛДПР. Он допустил, что может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.


Политик также выразил уверенность, что делать повторную прививку нужно, как только в организме снижается уровень антител. «Максимальный срок — шесть месяцев. Лучше четыре. У меня получается два», — утверждал Жириновский.


Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов отмечал в беседе с «Лента.ру», что столько прививок с сентября 2020 года могут оказаться излишними, если не опасными для здоровья для Жириновского. «Даже сильно перестраховывающиеся западные медицинские инстанции ставят в качестве оптимального срока полгода. То есть за те полтора года, что у нас есть вакцина, стоило бы сделать не более трех уколов», — считает профессор вирусологии.


Эксперт предупреждал, что уже есть ряд публикаций, рассказывающих об осложнениях при ревакцинациях: «Их немного, но они есть. Может возникнуть миокардит, у векторных вакцин типа «Спутника V» бывают редкие случаи синдрома Гийена — Барре, связанного с воспалительными процессами в нервной ткани».


Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин объяснил Daily Storm, что Жириновский столь часто прививается по рекомендации врачей, когда снижается уровень антител к COVID-19. Медики, по словам Дюпина, замеряют уровень антител, а если он снижается — предлагают бустерный укол. «В среднем, как и рекомендуется, каждые три-шесть месяцев, — пояснил глава пресс-службы ЛДПР. — Никто вакцину просто так колоть не будет. Это же не развлечение».


Ранее Жириновский в соцсетях опубликовал видео о том, как ему ставят укол и вручают сертификат о прививке. Лидер ЛДПР привился однокомпонентным препаратом «КовиВак». До этого он вакцинировался «Спутником V».

Жириновский предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации

Лидер ЛДПР также раскритиковал россиян, которые поехали на курорты в нерабочие дни 28 октября 2021
Dailystorm - Жириновский предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации

Политик недавно предложил ввести уголовное наказание для выступающих против прививок от коронавируса. По мнению Жириновского, у большинства умерших от COVID-19 вакцинированных россиян были поддельные справки о прививках. Он призвал бросить на борьбу с пандемией волонтеров, молодежь, все медицинские училища и отозвать всех врачей-пенсионеров. Жириновский также полагает, что для больных ковидом следует использовать места в пансионатах и гостиницах.

#здоровье #больница #жириновский #омикрон #лдпр
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»