Папа римский Франциск назвал безумием возможную войну на Украине

Папа римский Франциск заявил, что возможная война на Украине будет безумием. Глава католической церкви выразил надежду, что напряженность в отношениях между этой страной и Россией может быть преодолена посредством многостороннего диалога.





«Давайте продолжим молить Бога о мире, чтобы напряженность и угрозы войны могли быть преодолены посредством серьезного диалога и чтобы переговоры в нормандском формате могли способствовать достижению этой цели», — цитирует слова понтифика агентство Reuters.





«И давайте не будем забывать. Война — это безумие», — подытожил он.





На общей аудиенции Франциск также поблагодарил тех, кто принял участие в его Международном дне молитвы за мир в Украине 26 января.





12 декабря 2021 года папа римский сообщил, что молится за Украину и урегулирование напряженности посредством серьезного международного диалога. Он также выразил разочарование, что в мире стали производить больше оружия.