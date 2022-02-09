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Папа римский Франциск назвал безумием возможную войну на Украине
Понтифик отметил, что диалог — самый действенный метод разрешения конфликта undefined
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Папа римский Франциск назвал безумием возможную войну на Украине

Понтифик отметил, что диалог — самый действенный метод разрешения конфликта

Папа римский Франциск заявил, что возможная война на Украине будет безумием. Глава католической церкви выразил надежду, что напряженность в отношениях между этой страной и Россией может быть преодолена посредством многостороннего диалога.


«Давайте продолжим молить Бога о мире, чтобы напряженность и угрозы войны могли быть преодолены посредством серьезного диалога и чтобы переговоры в нормандском формате могли способствовать достижению этой цели», — цитирует слова понтифика агентство Reuters.


«И давайте не будем забывать. Война — это безумие», — подытожил он.


На общей аудиенции Франциск также поблагодарил тех, кто принял участие в его Международном дне молитвы за мир в Украине 26 января.


12 декабря 2021 года папа римский сообщил, что молится за Украину и урегулирование напряженности посредством серьезного международного диалога. Он также выразил разочарование, что в мире стали производить больше оружия.

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#ватикан #украина #папа римский
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