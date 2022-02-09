Новости
Новости
St
Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в розыск по делу Раковой
Женщине грозит до 10 лет лишения свободы undefined
Новости

Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в розыск по делу Раковой

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы

Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала фигурантом уголовного дела. Женщину объявили в федеральный розыск. Корниенко оказалась обвиняемой по делу о мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.


Ранее глава лаборатории РАНХиГС проходила как свидетель. Следователи вызывали Корниенко на допрос осенью минувшего года. Женщина дала показания правоохранителям в октябре, а спустя время покинула пределы России. По данным СКР, Корниенко направилась в Кишинев.


Фамилия главы лаборатории уже появилась в розыскной базе МВД, правда, без уточнения статьи. Следователи считают, что Корниенко была причастна к хищению бюджетных средств. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.


Женщине заочно предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По мнению следствия, Корниенко связана с хищением 20 миллионов рублей, которые выделялись из бюджета на проект «Учитель будущего». В причастности к этому преступлению обвинили Ракову и ректора Шанинки Сергея Зуева. В СКР считают, что Корниенко, занимавшаяся исследованиями в области налогообложения, собственности и международных отношений, помогала преступникам обналичивать украденные деньги.


Известно, что экс-чиновница Ракова является фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Эти средства выделялись на реализацию госконтрактов. 7 октября прошлого года Ракову арестовали по обвинению в мошенничестве. 19 октября ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву, ранее задержанному по тому же делу, также было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

МВД РФ: 12 человек были фиктивно трудоустроены в РАНХиГС, установлено по делу Раковой

Они работали в университете в качестве научных сотрудников 17 ноября 2021
Dailystorm - МВД РФ: 12 человек были фиктивно трудоустроены в РАНХиГС, установлено по делу Раковой

Следствие установило, что Ракова в 2019 году пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором была гендиректором. В качестве подрядчика фонд привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Деньги предназначались для реализации госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего» национального проекта «Образование». Однако выполненные подрядчиком работы не соответствовали техзаданию.


При этом сама Ракова не признала вину. Следствие предложило бывшей чиновнице заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и дать признательные показания. Но со стороны Раковой последовал отказ.


Марина Ракова в октябре 2018 года стала заместителем министра просвещения. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой от этой должности по ее просьбе. В это время глава Сбербанка Герман Греф объявил о ее назначении вице-президентом кредитной организации. В Сбербанке Ракова курировала работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».

#розыск #мошенничество #тюрьма #ракова #полиция
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»