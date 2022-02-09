Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в розыск по делу Раковой

Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала фигурантом уголовного дела. Женщину объявили в федеральный розыск. Корниенко оказалась обвиняемой по делу о мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.
Ранее глава лаборатории РАНХиГС проходила как свидетель. Следователи вызывали Корниенко на допрос осенью минувшего года. Женщина дала показания правоохранителям в октябре, а спустя время покинула пределы России. По данным СКР, Корниенко направилась в Кишинев.
Фамилия главы лаборатории уже появилась в розыскной базе МВД, правда, без уточнения статьи. Следователи считают, что Корниенко была причастна к хищению бюджетных средств. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Женщине заочно предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По мнению следствия, Корниенко связана с хищением 20 миллионов рублей, которые выделялись из бюджета на проект «Учитель будущего». В причастности к этому преступлению обвинили Ракову и ректора Шанинки Сергея Зуева. В СКР считают, что Корниенко, занимавшаяся исследованиями в области налогообложения, собственности и международных отношений, помогала преступникам обналичивать украденные деньги.
Известно, что экс-чиновница Ракова является фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Эти средства выделялись на реализацию госконтрактов. 7 октября прошлого года Ракову арестовали по обвинению в мошенничестве. 19 октября ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву, ранее задержанному по тому же делу, также было предъявлено обвинение в мошенничестве.
Следствие установило, что Ракова в 2019 году пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором была гендиректором. В качестве подрядчика фонд привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Деньги предназначались для реализации госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего» национального проекта «Образование». Однако выполненные подрядчиком работы не соответствовали техзаданию.
При этом сама Ракова не признала вину. Следствие предложило бывшей чиновнице заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и дать признательные показания. Но со стороны Раковой последовал отказ.
Марина Ракова в октябре 2018 года стала заместителем министра просвещения. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой от этой должности по ее просьбе. В это время глава Сбербанка Герман Греф объявил о ее назначении вице-президентом кредитной организации. В Сбербанке Ракова курировала работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».