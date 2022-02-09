Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в розыск по делу Раковой

Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала фигурантом уголовного дела. Женщину объявили в федеральный розыск. Корниенко оказалась обвиняемой по делу о мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.





Ранее глава лаборатории РАНХиГС проходила как свидетель. Следователи вызывали Корниенко на допрос осенью минувшего года. Женщина дала показания правоохранителям в октябре, а спустя время покинула пределы России. По данным СКР, Корниенко направилась в Кишинев.





Фамилия главы лаборатории уже появилась в розыскной базе МВД, правда, без уточнения статьи. Следователи считают, что Корниенко была причастна к хищению бюджетных средств. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.





Женщине заочно предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По мнению следствия, Корниенко связана с хищением 20 миллионов рублей, которые выделялись из бюджета на проект «Учитель будущего». В причастности к этому преступлению обвинили Ракову и ректора Шанинки Сергея Зуева. В СКР считают, что Корниенко, занимавшаяся исследованиями в области налогообложения, собственности и международных отношений, помогала преступникам обналичивать украденные деньги.





Известно, что экс-чиновница Ракова является фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Эти средства выделялись на реализацию госконтрактов. 7 октября прошлого года Ракову арестовали по обвинению в мошенничестве. 19 октября ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву, ранее задержанному по тому же делу, также было предъявлено обвинение в мошенничестве.