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В Кремле посоветовали дождаться официальных разъяснений по инциденту с фигуристами на Олимпиаде
Пока об этом сообщают только источники СМИ, отметил Песков undefined
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В Кремле посоветовали дождаться официальных разъяснений по инциденту с фигуристами на Олимпиаде

Пока об этом сообщают только источники СМИ, отметил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал российским журналистам дождаться официальных комментариев по поводу инцидента с фигуристами отечественной сборной на Играх в Пекине. Ранее журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин сообщил, что возможные проблемы с допинг-тестированием у российского спортсмена могут быть связаны с употреблением марихуаны*.


«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте судить по официальным заявлениям. Пока это только источники в СМИ. Давайте дождемся разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК», — сказал Песков.


Журналист «Матч ТВ» Лисин со ссылкой на личные источники предположил, что причиной подозрительной допинг-пробы могла стать марихуана.


«Ряд людей пишут мне, что марихуана. В таком случае дам уточнение: несмотря на то что санкции за марихуану сильно ослабили в текущей версии кодекса, результат все равно будет аннулирован, если проба была взята в соревновательный период», — отметил он. 


Сотрудник СМИ добавил, что если вещество ввезено и употреблено на территории Китая, то это «еще и уголовка».


Ранее стало известно, что на Олимпиаде в Китае отложили церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию. Лучшими по итогам соревнований стали российские спортсмены. Издание Inside the Games сообщило, что результаты могут быть пересмотрены в связи с сомнительным допинг-тестом одного из фигуристов, имя которого не разглашается.


В Международном олимпийском комитете пояснили, что церемонию отложили на неопределенный срок из-за необходимости юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU). Другие подробности пока неизвестны.


*Упомянутые вещества запрещены к распространению. Употребление наркотиков наносит вред организму.

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Чайковская и Тарасова исключили допинг у фигуристов России, призвав их не отвлекаться на скандалы на Олимпиаде

Пока официальной информации о проблемах с допинг-пробой у россиян нет, но СМИ писали об одном «проблемном» спортсмене 9 февраля 2022
Dailystorm - Чайковская и Тарасова исключили допинг у фигуристов России, призвав их не отвлекаться на скандалы на Олимпиаде
#кремль #олимпиада #песков #китай #владимир путин
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