В Кремле посоветовали дождаться официальных разъяснений по инциденту с фигуристами на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал российским журналистам дождаться официальных комментариев по поводу инцидента с фигуристами отечественной сборной на Играх в Пекине. Ранее журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин сообщил, что возможные проблемы с допинг-тестированием у российского спортсмена могут быть связаны с употреблением марихуаны*.





«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте судить по официальным заявлениям. Пока это только источники в СМИ. Давайте дождемся разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК», — сказал Песков.





Журналист «Матч ТВ» Лисин со ссылкой на личные источники предположил, что причиной подозрительной допинг-пробы могла стать марихуана.





«Ряд людей пишут мне, что марихуана. В таком случае дам уточнение: несмотря на то что санкции за марихуану сильно ослабили в текущей версии кодекса, результат все равно будет аннулирован, если проба была взята в соревновательный период», — отметил он.





Сотрудник СМИ добавил, что если вещество ввезено и употреблено на территории Китая, то это «еще и уголовка».





Ранее стало известно, что на Олимпиаде в Китае отложили церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию. Лучшими по итогам соревнований стали российские спортсмены. Издание Inside the Games сообщило, что результаты могут быть пересмотрены в связи с сомнительным допинг-тестом одного из фигуристов, имя которого не разглашается.





В Международном олимпийском комитете пояснили, что церемонию отложили на неопределенный срок из-за необходимости юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU). Другие подробности пока неизвестны.





*Упомянутые вещества запрещены к распространению. Употребление наркотиков наносит вред организму.