Президент РФ Владимир Путин заявил, что судебная система в России — «не бездушная машина». Это огромный механизм, который совершенствуется, — советы судей постоянно думают, как улучшить работу, отметил он.





Президент выступил на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Он заявил, что судебная система в любой стране, включая Россию, — это «огромная машина, огромный механизм». «Но в России это не бездушная машина, и, судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше», — цитирует Путина ТАСС.





Глава государства рассказал, что председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил изменить законодательство по некоторым направлениям. Его инициативы изучат и внедрят в практику при участии парламента и судебного сообщества, заверил Путин.





Президент отметил, что работа судов находится под постоянным вниманием правозащитников. «Я хотел бы на это сказать, что мы постоянно на это реагируем, обсуждаем эти вопросы, в том числе и с председателем Верховного суда», — добавил он.





Выступая ранее на совещании, Владимир Путин подчеркнул, что россияне, обращаясь в суд, должны получать быстрое и справедливое решение: «Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение».





Путин также поблагодарил всех судей России «за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей миссии» и за «работу с полной отдачей, когда профессиональный долг выходит на первый план, ставится во главу угла». Президент добавил, что с начала пандемии коронавирусной инфекции высшие судебные инстанции регулярно давали разъяснения по вопросам, возникающим в связи с эпидемией.