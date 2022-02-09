ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали ячейку запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Спецслужбы задержали четверых участников террористической структуры. Следствием возбуждены уголовные дела в отношении мужчин.
В ФСБ установили, что участники «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» вели антиконституционную деятельность, «основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». Также силовики выяснили, что мужчины применяли меры конспирации и собирались, чтобы пропагандировать жителям Крыма идеологию терроризма.
В домах задержанных сотрудники спецслужб изъяли «значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», добавили в ФСБ.
В январе 2021 года следователи возбудили новое уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти в отношении ранее задержанных пятерых участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Обвиняемыми являются один мужчина из Севастополя и четверо жителей Республики Крым. Все они сейчас находятся в СИЗО.
Силовики в августе 2021 года в Крыму задержали двух главарей и трех участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По сведениям ФСБ, мужчины распространяли террористическую идеологию и занимались вербовкой местных мусульман. Также задержанные пропагандировали создание «всемирного халифата» и свержение светской власти.
В июле ФСБ ликвидировала в Пензе, Уфе и Челябинске четыре ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Силовики задержали четырех главарей и 11 активных участников. По информации спецслужб, задержанные вели пропаганду терроризма среди местных мусульман и трудовых мигрантов. В ведомстве уточнили, что по указанию зарубежных эмиссаров мужчины проводили целенаправленную работу по распространению на территории РФ террористической идеологии.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) была основана в Палестине в 1953 году. Ее сторонники действуют в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность организации запрещена в большинстве стран.
* Организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана в РФ террористической и запрещена.