Новости
Новости
St
ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир»
Силовики задержали четверых участников террористической организации undefined
Новости

ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир»

Силовики задержали четверых участников террористической организации

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали ячейку запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Спецслужбы задержали четверых участников террористической структуры. Следствием возбуждены уголовные дела в отношении мужчин.


В ФСБ установили, что участники «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» вели антиконституционную деятельность, «основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». Также силовики выяснили, что мужчины применяли меры конспирации и собирались, чтобы пропагандировать жителям Крыма идеологию терроризма.


В домах задержанных сотрудники спецслужб изъяли «значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», добавили в ФСБ.


В январе 2021 года следователи возбудили новое уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти в отношении ранее задержанных пятерых участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Обвиняемыми являются один мужчина из Севастополя и четверо жителей Республики Крым. Все они сейчас находятся в СИЗО.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Вербовали мусульман: ФСБ задержала двух главарей «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Силовики также задержали троих участников запрещенной в РФ террористической организации 18 августа 2021
Dailystorm - Вербовали мусульман: ФСБ задержала двух главарей «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Силовики в августе 2021 года в Крыму задержали двух главарей и трех участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По сведениям ФСБ, мужчины распространяли террористическую идеологию и занимались вербовкой местных мусульман. Также задержанные пропагандировали создание «всемирного халифата» и свержение светской власти.


В июле ФСБ ликвидировала в Пензе, Уфе и Челябинске четыре ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Силовики задержали четырех главарей и 11 активных участников. По информации спецслужб, задержанные вели пропаганду терроризма среди местных мусульман и трудовых мигрантов. В ведомстве уточнили, что по указанию зарубежных эмиссаров мужчины проводили целенаправленную работу по распространению на территории РФ террористической идеологии.

В Московском регионе ФСБ задержала двух главарей «Хизб ут-Тахрир»

Также задержаны шестеро активных участников запрещенной организации 4 октября 2021
Dailystorm - В Московском регионе ФСБ задержала двух главарей «Хизб ут-Тахрир»

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) была основана в Палестине в 1953 году. Ее сторонники действуют в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность организации запрещена в большинстве стран.


* Организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана в РФ террористической и запрещена.

#крым #задержание #террористы #фсб #хизб ут-тахрир
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»