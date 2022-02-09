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В Госдуме предложили строить приюты для бездомных животных за счет инвесторов, но при поддержке государства
Депутаты уверены, что законопроект поможет не только взаимодействию власти и бизнеса, но и обществу в целом undefined
Новости

В Госдуме предложили строить приюты для бездомных животных за счет инвесторов, но при поддержке государства

Депутаты уверены, что законопроект поможет не только взаимодействию власти и бизнеса, но и обществу в целом

Депутаты Госдумы Алексей Гордеев, Александр Хинштейн и Владимир Бурматов выступили инициаторами нового законопроекта, который позволит государству привлечь к строительству приютов для животных частных инвесторов. Законопроект был внесен в ГД 9 февраля.


«Во многих субъектах либо отсутствуют приюты для животных, либо их недостаточно, что делает невозможным применение методов гуманного обращения с животными без владельцев и противоречит нормам действующего федерального законодательства», — говорится в пояснительной записке.


Депутаты отметили, что хотя положения, регулирующие деятельность по обращению с бездомными животными, вступили в силу 1 января 2020 года, далеко не все регионы были готовы к нововведениям материально.


Отмечается, что на текущий момент субъекты РФ не более чем на 25% обеспечены необходимым количеством приютов для животных. Аналогичная проблема и с финансированием уже существующих учреждений.


«В настоящее время в некоторых регионах недостаточно средств на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе на финансирование приютов», — говорится на сайте Госдумы.


Авторы законопроекта считают, что именно взаимодействие государства и бизнеса поможет решить проблему. Это не только привлечет в экономику страны дополнительные средства на реализацию социально значимых проектов, но и поможет обезопасить жителей России и обеспечить частных партнеров новыми источниками дохода.

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В Госдуме разработают поправки к законодательству, которые решат проблему нападения бродячих собак на людей

Изменения будут касаться ответственности местных чиновников и инициатив граждан, направленных на оказание помощи животным 24 января 2022
Dailystorm - В Госдуме разработают поправки к законодательству, которые решат проблему нападения бродячих собак на людей

В России проблема с бродячими животными обострилась последние месяцы. Во многих регионах страны участились случаи нападения бродячих собак, в Забайкалье их жертвой стал семилетний ребенок.


24 января в Госдуме пообещали разработать поправки к законодательству, которые решат проблему нападения бродячих собак на людей. В частности, речь шла о мерах, направленных на оказание помощи животным.

#законопроект #инвестор #приют #бездомные животные #госдума
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