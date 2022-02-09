Конькобежец Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке

Российский спортсмен Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в шорт-треке на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Конькобежец пробежал дистанцию за две минуты 9,267 секунды.





Первое место досталось спортсмену из Кореи Тэ Хон Хвану со временем 02:09.219, серебряную медаль выиграл представитель Канады Стивен Дюбуа со временем 02:09.254. Он оказался чуть впереди Елистратова. Результат Дюбуа удалось зафиксировать только по результатам фотофиниша.





Олимпиада в Пекине третья по счету для Елистратова. В 2018 году на Играх в Пхенчхане конькобежец взял бронзовую награду. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Елистратов выиграл золотую медаль. Кроме того, у спортсмена одна победа на чемпионате мира и 14 — на чемпионатах Европы.



