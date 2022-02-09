Вассерман призвал выгнать из школы директора, который уволил учительницу за слова о неполных семьях

В Воронеже учительница, рассуждавшая на уроке перед четвероклассниками о вреде неполной семьи для детей, была вынуждена уволиться. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что руководство школы показало профессиональную непригодность. По мнению Вассермана, педагог была права насчет неполных семей и незаслуженно лишилась работы за «слова правды». Парламентарий добавил, что после скандала должна уволиться директор школы, допустившая уход педагога.





«Думаю, что это свидетельство профессиональной непригодности руководства школы. Еще это следствие модных нынче идей, что слабый всегда прав. Учительница совершенно правильно сказала, что неполная семья это плохо», — заявил в беседе с Daily Storm Вассерман.





Он рассказал, что, согласно мировой статистике, дети, которые росли без мамы или папы, испытывают больше трудностей при создании собственной семьи, чем их ровесники из полных семей. «Потому что у них не было правильного образца, как надо вести себя в семье», — пояснил депутат. «Неполная семья — это несчастье для детей. И лучше, чтобы они об этом знали заранее. Такие дети, понятно, испытывают серьезное огорчение, когда им говорят, что они живут плохо. Но это намного лучше, чем если ребенку лгали, что он живет в неполной семье хорошо», — полагает Вассерман.





По его словам, если руководство учебного учреждения этого не понимает и «тем более наказывает педагога за правду», «это доказывает, что директор профессионально непригоден к исполнению своих служебных обязанностей». «И уйти должно это руководство, а не преподаватель, на кого они напали», — убежден депутат.