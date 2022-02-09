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Вассерман призвал выгнать из школы директора, который уволил учительницу за слова о неполных семьях
Руководство учебного учреждения в Воронеже расписалось в своей профнепригодности, полагает депутат Госдумы Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
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Вассерман призвал выгнать из школы директора, который уволил учительницу за слова о неполных семьях

Руководство учебного учреждения в Воронеже расписалось в своей профнепригодности, полагает депутат Госдумы

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

В Воронеже учительница, рассуждавшая на уроке перед четвероклассниками о вреде неполной семьи для детей, была вынуждена уволиться. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что руководство школы показало профессиональную непригодность. По мнению Вассермана, педагог была права насчет неполных семей и незаслуженно лишилась работы за «слова правды». Парламентарий добавил, что после скандала должна уволиться директор школы, допустившая уход педагога.


«Думаю, что это свидетельство профессиональной непригодности руководства школы. Еще это следствие модных нынче идей, что слабый всегда прав. Учительница совершенно правильно сказала, что неполная семья это плохо», — заявил в беседе с Daily Storm Вассерман.


Он рассказал, что, согласно мировой статистике, дети, которые росли без мамы или папы, испытывают больше трудностей при создании собственной семьи, чем их ровесники из полных семей. «Потому что у них не было правильного образца, как надо вести себя в семье», — пояснил депутат. «Неполная семья — это несчастье для детей. И лучше, чтобы они об этом знали заранее. Такие дети, понятно, испытывают серьезное огорчение, когда им говорят, что они живут плохо. Но это намного лучше, чем если ребенку лгали, что он живет в неполной семье хорошо», — полагает Вассерман.


По его словам, если руководство учебного учреждения этого не понимает и «тем более наказывает педагога за правду», «это доказывает, что директор профессионально непригоден к исполнению своих служебных обязанностей». «И уйти должно это руководство, а не преподаватель, на кого они напали», — убежден депутат.

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«Детские стихи Хармса не повредят, а Бродского и Солженицына оставьте студентам»: в КПРФ высказались об увольнении учителя

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Dailystorm - «Детские стихи Хармса не повредят, а Бродского и Солженицына оставьте студентам»: в КПРФ высказались об увольнении учителя

В соцсети «ВКонтакте» 8 февраля появилась аудиозапись урока в одной из школ Воронежа. На ней учительница рассуждает перед детьми о семьях, где родители развелись. По словам педагога, девочка, которая живет в такой семье, не понимает, где она находится. Также, как сообщила ученикам учительница, когда родители в разводе, мать не знает, что ей делать: надо и работать, и ребенка воспитывать, и стирать, и убирать, поскольку «мужика нет и все на ней висит». Выложивший запись урока в Сеть автор написал, что «многие дети вышли заплаканные» после лекции педагога.


Мэрия Воронежа сообщила 9 февраля о начале проверки по факту инцидента. Власти подтвердили, что «эмоциональная речь педагога действительно имела место на уроке родного языка». Не дожидаясь результатов проверки, учительница уже написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое, как отметили в мэрии, «будет удовлетворено работодателем». «Вероятно, решение могло быть принято из-за травли, которая началась в соцсетях», — предположили в администрации Воронежа.


В мэрии также заметили, что в связи с увольнением педагога «продолжение внутренней проверки представляется нецелесообразным». Однако школа продолжит взаимодействовать с родителями учеников. По их запросу и с их письменного индивидуального согласия с детьми может быть проведена работа школьного психолога, сообщили власти.

Профсоюз учителей и депутаты Госдумы раскритиковали предложение о введении должности омбудсмена для учителей

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Dailystorm - Профсоюз учителей и депутаты Госдумы раскритиковали предложение о введении должности омбудсмена для учителей
#учитель #школа #вассерман #госдума #увольнение
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