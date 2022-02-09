Губернатор Калининградской области Алиханов предложил Валенсе выпить таблетки после предложения ударить по России

Бывший президент Польши Лех Валенса 9 февраля призвал в случае эскалации ситуации на Украине напасть на Россию и «ударить по Москве». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что на фоне подобных заявлений бывшему польскому лидеру пора принимать таблетки от деменции.





«Я считаю, что Валенсе надо начать пить таблетки от деменции», — заявил Алиханов Daily Storm.





Ранее Валенса в беседе с газетой Rzeczpospolita высказался о ситуации вокруг Украины и возможном «вторжении» России. Он сказал, что западным странам необходимо «проявить жесткость» и при необходимости вступить в открытое противостояние с Россией — нанести ответный удар по Москве.





Украина и страны Запада на протяжении последних месяцев выражают обеспокоенность наращиванием военных сил РФ у украинской границы. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.





Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что вооруженные силы перемещаются в пределах территории России, поэтому угрозы другим государствам они не несут.