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Губернатор Калининградской области Алиханов предложил Валенсе выпить таблетки после предложения ударить по России
Бывший польский лидер отмечал, что Польша «должна будет помочь соседу» Фото: Global Look Press / Максим Константинов
Эксклюзив Новости

Губернатор Калининградской области Алиханов предложил Валенсе выпить таблетки после предложения ударить по России

Бывший польский лидер отмечал, что Польша «должна будет помочь соседу»

Фото: Global Look Press / Максим Константинов

Бывший президент Польши Лех Валенса 9 февраля призвал в случае эскалации ситуации на Украине напасть на Россию и «ударить по Москве». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что на фоне подобных заявлений бывшему польскому лидеру пора принимать таблетки от деменции.


«Я считаю, что Валенсе надо начать пить таблетки от деменции», — заявил Алиханов Daily Storm.


Ранее Валенса в беседе с газетой Rzeczpospolita высказался о ситуации вокруг Украины и возможном «вторжении» России. Он сказал, что западным странам необходимо «проявить жесткость» и при необходимости вступить в открытое противостояние с Россией — нанести ответный удар по Москве.


Украина и страны Запада на протяжении последних месяцев выражают обеспокоенность наращиванием военных сил РФ у украинской границы. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.


Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что вооруженные силы перемещаются в пределах территории России, поэтому угрозы другим государствам они не несут.

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Американское агентство по ошибке объявило о вторжении России на Украину

Заголовок был почти сразу удален 5 февраля 2022
Dailystorm - Американское агентство по ошибке объявило о вторжении России на Украину

5 февраля американское агентство Bloomberg по ошибке опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину. СМИ вскоре удалило публикацию и принесло извинения российской стороне.


В начале февраля США пригрозили России новыми санкциями вне зависимости от того, начнется война с Украиной или нет. Западные политики уверены, что данная мера позволит «противостоять целому ряду российских угроз».


Калининградская область — единственный регион России, который граничит с Польшей.

#политика #валенса #вторжение #рф
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