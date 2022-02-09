В Госдуме возьмут на контроль ситуацию с семьей из Рязани, потерявшей младенца по вине врачей

В Рязани семейная пара потеряла младенца спустя почти два месяца после родов. Роженице Веронике Инзиной назначили кесарево сечение, однако по необъяснимым причинам девушке пришлось рожать естественным путем. В результате ребенок после рождения впал в кому. Инзина в беседе с Daily Storm рассказала, что это не первый трагический случай в перинатальном центре. Инциденты и ранее случались в больнице, однако руководству учреждения, по словам собеседницы, все сходило с рук. Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что возьмет на контроль ситуацию и напишет запрос в следственные органы.





«Это не первый такой случай, не единичный. Такие ужасы другие мамочки рассказали, что волосы дыбом встают. Очень много детей пострадало, — начала Инзина. — Непосредственно заведующая, которая поменяла тактику родов, — жена бывшего прокурора города Рязани. Поэтому все и всегда молчали, ей все сходило с рук».





Девушка заявила, что семья хочет огласки и правосудия. В ночь, когда у Инзиной начались роды, у заведующей Татьяны Легостаевой было ночное дежурство. На следующий день утром должна была пройти операция — кесарево сечение, так как медики выявили гипоксию плода.





«У меня есть все документы, все подписи, что у меня должно было быть кесарево. Все было готово, я ждала день операции. Черным по белому был написан диагноз — «внутриутробная гипоксия плода», — рассказывает пострадавшая.





«Опять же крупный плод, отягощенный гинекологический анамнез , возраст — мне 32 года — бесплодие больше 10 лет. Мой лечащий врач говорил, что рисковать нельзя», — добавила собеседница.





Перед датой предполагаемой операции, отметила Инзина, лечащий врач пригласила Легостаеву, которая подтвердила необходимость провести кесарево сечение из-за того, что плод больших размеров. В ночь на 2 декабря у Инзиной отошли воды, однако плановая операция не была проведена: заведующая заявила, что роды пройдут естественным путем. «Либо ей не захотелось просто готовить операционную в час ночи, либо не знаю», — посетовала Вероника Инзина.





«Главврач, конечно, пыталась их [Легостаеву и других акушеров] оправдать, но у нее этого грубо говоря не получалась, — вспоминает Инзина. — Она прекрасно понимала, что точно были ошибки и очень сильно сочувствовала нам. Как и весь перинатальный центр. К нам подходили и говорили, что Легостаева судьбу калечит».





По словам Инзиной, в России существует статистка, в соответствии с которой врачи стараются подтолкнуть женщин рожать естественным путем: «Хотят больше естественных родов. И если у врача будет больше естественных родов, то они получают за это премию».





По информации девушки, виновные в трагедии продолжают работать. Их отстранение возможно только по решению суда или Министерства здравоохранения. В отношении медиков проводятся проверки, в том числе Прокуратурой, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, Минздравом города Рязани и другими органами. «Везде нашли нарушения, а какие точно — не сказали», — сказала Инзина.





В региональном минздраве подтвердили Daily Storm, что проводят расследование по этому делу. На вопрос, предлагали ли семье денежную или моральную компенсацию, Инзина ответила, что нет. По вине врачей пострадали не только они с супругом, но и их родители, тяжело перенесшие трагедию. Поэтому, сообщила девушка, они подадут гражданский иск на получение моральной компенсации.