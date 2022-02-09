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Британия решила ввести доступ к порноресурсам по паспорту
Проверять возраст посетителей обяжут не только сайты с порнографией, но и социальные сети undefined
Новости

Британия решила ввести доступ к порноресурсам по паспорту

Проверять возраст посетителей обяжут не только сайты с порнографией, но и социальные сети

Правительство Великобритании обяжет порносайты проверять возраст пользователей по паспорту, водительским правам или банковским картам. Политики уверены, что новая мера сможет уберечь детей от нежелательного контента.


«Родители должны быть спокойны, что их ребенок защищен от просмотра нежелательных вещей в интернете», — заявил член парламента Великобритании Крис Филп.


Под новый закон подпадают не только порносайты, но и некоторые соцсети, в которых «доступно большое количество порнографических материалов». В первую очередь это коснется Reddit и Twitter; Facebook и Instagram ранее уже ввели полный запрет на публикацию порнографического контента на своих площадках.


В случае отказа проверять возраст пользователей ресурсам грозит штраф в размере 10% от глобального оборота или полная блокировка на территории страны.


Согласно данным The Guardian, ежегодно порнопорталы в Великобритании посещают от 20 до 25 миллионов человек. Проверку возраста одного пользователя оценили в 15-20 пенсов (15-20 рублей).


Правительство Великобритании заявило о намерении проверять возраст пользователей интернет-ресурсов в 2015 году, а спустя два года были представлены новые правила доступа к взрослому контенту. Они подразумевали полный запрет на доступ к порнографии несовершеннолетним.


В 2019 году в Великобритании приняли решение отложить законопроект о проверке возраста при просмотре порно. По мнению депутатов, новое правило было необходимо включить в более общие законопроекты, которые смогут защитить всех пользователей от вредоносного контента на просторах интернета.

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