Сообщавшего о минировании школ на Урале подростка курировали из-за рубежа

ФСБ нашла зарубежного куратора школьника, которого задержали по подозрению в рассылке ложных писем о заложенных бомбах в зданиях Екатеринбурга. По данным спецслужб, 14-летний подросток сообщал о минировании школ, торговых центров и других учреждений и нередко наблюдал за эвакуацией из окна своей квартиры.





«Летом 2021 года у молодого человека появился опытный куратор из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров», — сообщили в ФСБ.





После каждой совершенной рассылки подозреваемый отправлял своему наставнику отчет, заявили в ведомстве. Доказательствами служили ссылки на публикации в СМИ о произошедших лжеминированиях.





О задержании школьника стало известно 8 февраля. Ученик одной из гимназий Екатеринбурга был допрошен сотрудниками МВД в присутствии адвоката. Подросток признался, что рассылал письма «ради хайпа» и увеличения числа подписчиков в социальных сетях. Подросток воспитывается в неполной семье, на учете не состоит.





Известно, что подозреваемый использовал алгоритмы, позволяющие скрыть или изменить IP-адрес. Сообщения о заложенных бомбах рассылались и на заказ, считает следствие. За это школьник получал по тысяче рублей на электронный кошелек.





Кроме того, ФСБ выяснила, что гимназист входил в тематическое сообщество в одном из мессенджеров. Там в том числе обсуждались способы и результаты совершенных лжеминирований. Расследуется несколько уголовных дел о заведомо ложных сообщениях о теракте по части 2 статьи 207 УК РФ. Школьник находится под подпиской о невыезде.