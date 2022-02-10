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Сообщавшего о минировании школ на Урале подростка курировали из-за рубежа
Ранее стало известно о задержании 14-летнего ученика одной из гимназий Екатеринбурга, рассылавшего письма о заложенных бомбах undefined
Новости

Сообщавшего о минировании школ на Урале подростка курировали из-за рубежа

Ранее стало известно о задержании 14-летнего ученика одной из гимназий Екатеринбурга, рассылавшего письма о заложенных бомбах

ФСБ нашла зарубежного куратора школьника, которого задержали по подозрению в рассылке ложных писем о заложенных бомбах в зданиях Екатеринбурга. По данным спецслужб, 14-летний подросток сообщал о минировании школ, торговых центров и других учреждений и нередко наблюдал за эвакуацией из окна своей квартиры.


«Летом 2021 года у молодого человека появился опытный куратор из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров», — сообщили в ФСБ.


После каждой совершенной рассылки подозреваемый отправлял своему наставнику отчет, заявили в ведомстве. Доказательствами служили ссылки на публикации в СМИ о произошедших лжеминированиях.


О задержании школьника стало известно 8 февраля. Ученик одной из гимназий Екатеринбурга был допрошен сотрудниками МВД в присутствии адвоката. Подросток признался, что рассылал письма «ради хайпа» и увеличения числа подписчиков в социальных сетях. Подросток воспитывается в неполной семье, на учете не состоит.


Известно, что подозреваемый использовал алгоритмы, позволяющие скрыть или изменить IP-адрес. Сообщения о заложенных бомбах рассылались и на заказ, считает следствие. За это школьник получал по тысяче рублей на электронный кошелек.


Кроме того, ФСБ выяснила, что гимназист входил в тематическое сообщество в одном из мессенджеров. Там в том числе обсуждались способы и результаты совершенных лжеминирований. Расследуется несколько уголовных дел о заведомо ложных сообщениях о теракте по части 2 статьи 207 УК РФ. Школьник находится под подпиской о невыезде.

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#минирование #школьник #фсб #детский сад
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