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«Пожурить, но не казнить»: в Госдуме оценили слова чиновника из Вологды о репрессиях Сталина и анекдот про измену жены
Замгубернатора Вологодской области на совещании одобрил сталинские расстрелы, но позднее заявил, что его неправильно поняли Михаил Глазков
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«Пожурить, но не казнить»: в Госдуме оценили слова чиновника из Вологды о репрессиях Сталина и анекдот про измену жены

Замгубернатора Вологодской области на совещании одобрил сталинские расстрелы, но позднее заявил, что его неправильно поняли

Михаил Глазков Фото: vologda-oblast.ru

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков во время одного из совещаний с коллегами публично одобрил расстрелы времен «большого террора» при Иосифе Сталине. Также чиновник рассказал анекдот про измену жены, который многим показался неуместным. Позднее Глазков оправдался в соцсетях, что его неправильно поняли. Депутат Госдумы и уроженец Вологды Сергей Каргинов считает, что рассказывать пошлые анекдоты и бравировать заявлениями о расстрелах для Глазкова неприемлемо. Но, по мнению парламентария, чиновника на первый раз следует «пожурить», а не сразу «казнить».


«Конечно, такое поведение Глазкова недопустимо. Это промах чиновника. Любой человек, который обладает правом публичного слова (а сообщения тиражируются), естественно, должен максимально контролировать себя на любых выступлениях, совещаниях. Но все мы люди. Иногда эмоциональный накал доходит до таких страстей, что вырываются определенные слова», — сказал в беседе с Daily Strom Каргинов.


Парламентарий отметил, что это не первый инцидент с участием чиновников, но чтобы знать, что произошло в случае с Глазковым, необходимо было присутствовать на совещании. Каргинов допустил, что некоторые слова заместителя губернатора Вологодской области могли быть вырваны из контекста, а сам чиновник «был на эмоциях» из-за недовольства работой подчиненных.


«Самое худшее в нашей стране — бездействие. Когда здравые, разумные инициативы попадают под энергию рассеивания. Это когда несколько человек должны выполнить поручение, а один, второй, третий игнорируют. И у руководителя наступает эмоциональный взрыв. Конечно, привлекать к административной или уголовной ответственности Глазкова, наверное, нецелесообразно. Надо смотреть на эффективность чиновника», — полагает депутат Госдумы.


«Если человек один раз сорвался и дальше работа спорится — есть смысл его просто пожурить и объяснить ему. Есть такая поговорка хорошая русская: «За одного битого двух небитых дают». Так что сделает чиновник выводы и больше так поступать не будет. А если это является его платформой в жизни — через какое-то время мы увидим еще один, второй, третий прокол Глазкова. Тогда, конечно, надо говорить о снятии таких чиновников», — убежден Каргинов.


По мнению депутата, высшее руководство должно относиться с уважением как к коллегам, так и вообще ко всем жителям страны. Каргинов также посмеялся, услышав анекдот, который рассказал коллегам заместитель губернатора региона. Депутат считает, что когда подчиненные пытались «отмазаться» за невыполнение рабочих показателей Глазков «привел такую алллегорию».


«Но если это было сказано чиновником в рамках расширенного заседания — это не совсем правильно. Но иногда так можно разрядить ситуацию. Если его доступный язык поняли и дело сдвинулось с мертвой точки — порой в узком кругу имеет смысл и пожестче анекдот рассказать! Когда люди обладают чувством юмора, это действительно разряжает ситуацию. Так что Глазкова надо пожурить, а не казнить», — сказал депутат.

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Ранее телеведущий Ильшат Аминов призвал вакцинировать людей насильно 27 июля 2021
Dailystorm - «Заставь дурака Богу молиться»: в Госдуме оценили высказывание депутата, сравнившего людей с баранами

Инцидент с Глазковым произошел во время заседания межведомственной комиссии, на которой рассматривали ход реализации одного из инвестиционных проектов региона. Само мероприятие проходило в онлайн-формате. Глазков, который курирует сельское хозяйство в Вологодской области, подверг критике предприятие в деревне в Бабушкинском районе, где в цехе работают всего четыре человека. Чиновник отметил, что «не для того государство оказывает поддержку, чтобы строили какие-то курятники». Затем он добавил: «При Иосифе Виссарионовиче в 30-е годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали!..»


Кроме того, на том же совещании чиновник рассказал коллегам анекдот. «Простите за фривольность. Муж приезжает из командировки на два дня раньше и застает жену с любовником в постели. Жена соскакивает и говорит: «Что, ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим правдивым словам?» Просто вот вспомнилось, навеяло. Ну да ладно. У каждого свои ассоциации, свои представления», — заявил заместитель губернатора.


В официальном комментарии правительства Вологодской области указывается, что заявление Глазкова было «выдернуто из контекста совещания», а «обвинение чиновника в одобрении репрессий некорректны». Сам Глазков попытался оправдаться. Он уточнил, что на совещании рассматривался инвестпроект, который должен был завершиться еще в 2017 году, однако современное высокотехнологичное производство не создано. Глазков отметил, что подверг жесткой критике руководителя проекта, поскольку является «сторонником дисциплины, порядка и ответственности в лесной сфере». Чиновник добавил, что «обвинения в желании возврата к сталинским временам некорректны», и у него имеется «желание, и устойчивое, организовать эффективное производство с видимым результатом».

#вологодская область #сталин #анекдот #чиновник #госдума
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