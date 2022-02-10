«Пожурить, но не казнить»: в Госдуме оценили слова чиновника из Вологды о репрессиях Сталина и анекдот про измену жены

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков во время одного из совещаний с коллегами публично одобрил расстрелы времен «большого террора» при Иосифе Сталине. Также чиновник рассказал анекдот про измену жены, который многим показался неуместным. Позднее Глазков оправдался в соцсетях, что его неправильно поняли. Депутат Госдумы и уроженец Вологды Сергей Каргинов считает, что рассказывать пошлые анекдоты и бравировать заявлениями о расстрелах для Глазкова неприемлемо. Но, по мнению парламентария, чиновника на первый раз следует «пожурить», а не сразу «казнить».





«Конечно, такое поведение Глазкова недопустимо. Это промах чиновника. Любой человек, который обладает правом публичного слова (а сообщения тиражируются), естественно, должен максимально контролировать себя на любых выступлениях, совещаниях. Но все мы люди. Иногда эмоциональный накал доходит до таких страстей, что вырываются определенные слова», — сказал в беседе с Daily Strom Каргинов.





Парламентарий отметил, что это не первый инцидент с участием чиновников, но чтобы знать, что произошло в случае с Глазковым, необходимо было присутствовать на совещании. Каргинов допустил, что некоторые слова заместителя губернатора Вологодской области могли быть вырваны из контекста, а сам чиновник «был на эмоциях» из-за недовольства работой подчиненных.





«Самое худшее в нашей стране — бездействие. Когда здравые, разумные инициативы попадают под энергию рассеивания. Это когда несколько человек должны выполнить поручение, а один, второй, третий игнорируют. И у руководителя наступает эмоциональный взрыв. Конечно, привлекать к административной или уголовной ответственности Глазкова, наверное, нецелесообразно. Надо смотреть на эффективность чиновника», — полагает депутат Госдумы.





«Если человек один раз сорвался и дальше работа спорится — есть смысл его просто пожурить и объяснить ему. Есть такая поговорка хорошая русская: «За одного битого двух небитых дают». Так что сделает чиновник выводы и больше так поступать не будет. А если это является его платформой в жизни — через какое-то время мы увидим еще один, второй, третий прокол Глазкова. Тогда, конечно, надо говорить о снятии таких чиновников», — убежден Каргинов.





По мнению депутата, высшее руководство должно относиться с уважением как к коллегам, так и вообще ко всем жителям страны. Каргинов также посмеялся, услышав анекдот, который рассказал коллегам заместитель губернатора региона. Депутат считает, что когда подчиненные пытались «отмазаться» за невыполнение рабочих показателей Глазков «привел такую алллегорию».





«Но если это было сказано чиновником в рамках расширенного заседания — это не совсем правильно. Но иногда так можно разрядить ситуацию. Если его доступный язык поняли и дело сдвинулось с мертвой точки — порой в узком кругу имеет смысл и пожестче анекдот рассказать! Когда люди обладают чувством юмора, это действительно разряжает ситуацию. Так что Глазкова надо пожурить, а не казнить», — сказал депутат.